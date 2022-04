Etter russerne

Russerne har

forlatt

Nord-Ukraina. Nå begraver de

sine kjære. Hvordan skal

de selv kunne

leve videre?

Flere av flyktningene fra Kyiv-regionen er i ferd med å vende hjem. Togene fra vest er fulle, veiene tettpakket med kø. De skal hjem og se om husene deres fortsatt står. Om naboen lever.

Og for å begrave sine døde.

Sakte, men sikkert må de finne en vei tilbake til livet, til en ny hverdag. Mens russerne er blitt presset ut av Kyiv-regionen, intensiveres angrepene i øst.

Opprydningen

Russerne har ikke vært borte lenge før opprydningen og tusenvis av hjelpende hender er i gang.

Utbrente stridsvogner, forvridd metall og mursteiner fjernes. Veier klargjøres, miner ryddes og parker feies. Eiendeler graves ut av sammenraste hjem, og døde flyttes til likhuset for undersøkelser og registrering.

Alexander Tjerneschenka (38) henter ut lekene til sin seks år gamle datter. En rosa hjelm, en ødelagt sykkel og en lekebil. Familiens hjem ble lagt i ruiner under et russisk luftangrep i byen Borodjanka i Ukraina.

– Dette var hele mitt liv, sier han.

I ruinene finner

Alexander

en vase. Et maleri henger

igjen i en

ødelagt garasje. Like ved har

redningsarbeiderne

en kort matpause.

– Hvis ikke jeg gjør det, hvem skal det da være? Det føles meningsfullt.

Over en suppe med borsjtj tar brannmannen Yuri Teyora (37) og kollegene en pust i bakken.

Bak dem er de ødelagte boligblokkene i Borodjanka. De vet fortsatt ikke om alle de døde er funnet.

– Å se små barn som er drept, er veldig tungt, sier Yuri, som selv har en 13 år gammel sønn.

I parken i Borodjanka står en liten klynge mennesker og ser på de store maskinene som løfter stein og betong.

Først gravde de i håp om å finne overlevende under steinmassene som en gang var en boligblokk. Nå graver de for å finne de døde, for å gi dem som står der og venter, et svar – og etter hvert en grav å gå til.

Når det kalles til pause for at nasjonalsangen skal spilles og flagget heises for første gang siden russerne dro, blir det et emosjonelt øyeblikk også for de garvede redningsmennene.

«BARN»

Mange forsøkte å appellere til det gode i russerne som inntok byene deres. I redsel for soldatene som gikk fra hus til hus og skjøt eller tok med seg folk, prøvde de å fortelle dem at det var vanlige mennesker som bodde her.

På dører, porter og husvegger skriblet ukrainere ned hvem som befant seg på innsiden.

Håpet var å bli skånet fra de russiske soldatene.

«BARN». «Fredfulle

mennesker

bor her». «Mennesker

bor her». Catharina

maler over

«BARN» fra

porten sin.

Dagen etter at russerne forlot Butsja, sto det istykkerskutte biler langs veien overalt.

Noen med hvitt flagg på taket, mange med påskriften «BARN» i vinduet.

I bilene ligger fortsatt det de hadde rasket med seg av eiendeler i full fart før de flyktet. Klær, matpakker, bleier, bilseter, kattebur, personlige dokumenter.

Den store grusplassen i utkanten av byen der de mange ødelagt bilene nå samles, er blitt et slags monument over alle som ikke kom seg unna.

Og den fylles stadig opp av flere biler.

«BARN»

står det på

panseret. Blodspor på

en bildør.

De drepte

Ektemannen til Aliona Ganiuk, Vadym, ble bare 33 år. Etter å ha sendt familien i sikkerhet ble han værende for å passe huset og dyrene på det lille småbruket i Andriivka.

De snakket sammen på telefonen hver dag frem til 12. mars. Da hørte de ikke mer fra ham.

Naboer fant ham i hagen, bakbundet, skutt i beina og hodet. De russiske soldatene skal ha kastet ham ned i potetkjelleren, og nektet naboer å begrave ham før det hadde gått mange dager.

Da Aliona og familien vendte tilbake, måtte de selv grave ham opp fra hagen og kjøre ham til likhuset.

Aliona har fortalt sønnen Andriy (5) hva som skjedde med pappaen hans.

– Nå sier han at det er pappa som gråter når det regner, og at han smiler til oss når solen skinner, forteller Aliona.

Etter å ha drept ektemannen ramponerte de huset, tømte skuffer og skap og avfyrte flere skudd på soverommene.

Litt lenger ned i gaten messer en prest med sørgmodig røst over en kiste som står i hagen til det som var 45 år gamle Andrijs hjem i Andriivka. Ved siden av står moren hans og hulker sårt.

– Han skulle bare en liten tur ut, forteller Andrijs enke Oksana.

Det skulle gå nesten én måned før hun fant ham i et skogholt.

– Hendene var bundet med ståltråd, og han var skutt i hodet. Ansiktet var borte, forteller Andrijs far, Anatoli (67).

Oppå kisten ligger et bilde av 30-åringen. Oksana går frem, gråter, og blir stående mens hun knuger bildet av den døde ektemann til brystet.

Etter at mannen hennes forsvant, skal de russiske soldatene flere ganger ha kommet til hjemmet deres for å stjele vodka, telefoner og datamaskiner.

– Da jeg hentet sønnen min på likhuset i dag, hadde de det så travelt. De hadde fått inn 40 døde i dag, i går fikk de inn 47, forteller faren.

Massegraver og midlertidige gravsteder i hager blir nå tømt for at de døde skal registreres og undersøkes, for at familiene kan få en ordentlig grav å gå til.

Familien samlet

i hagen. Kisten bæres ut ... ... og senkes

i jorden.

Veisperringene

Med sandsekker, jernkors og sementblokker laget ukrainerne på rekordtid effektive veisperringer for å stanse russernes ferd inn mot hovedstaden Kyiv.

I parkene ble det gravd skyttergraver, store gravemaskiner ble parkert på tvers av veiene og enorme sand- og jordhauger ble brukt til å sperre kjørefelt. Med enkle midler klarte de å stanse russerne som var dem overlegne både i antall og utstyr.

Nå ryddes de utbrente, russiske stridsvognene, veisperringene nedskaleres og kjørebanene på innfartsveiene åpnes mer og mer. Men det meste ryddes til siden, det fjernes ikke. Håpet er at russerne ikke kommer tilbake.

Men ingen vet.

En veisperring

i Kyiv fjernes. Soldatene har forlatt

denne veisperringen. Også vestover

i Ukraina er

veisperringer

nedbemannet.

Kyiv åpner opp

Mens regnet øser ned øst i Ukraina og gjør russernes fremrykning vanskeligere, spiller etterlengtede solstråler på de forgylte kirkekuplene i Kyiv.

Flere mennesker våger seg frem fra skjul og ut i gatene. Mange av dem som flyktet, er kommet tilbake.

Noen butikker og kafeer åpner igjen, fremmede smiler og snakker til hverandre i pur glede over å kunne nyte friheten igjen.

Kafeen Kashtan midt i Kyiv sentrum har hatt åpent under nesten hele krigen.

– Folk har syklet, gått eller kjørt for å komme hit og være sammen med andre, for å ha noen å dele tanker og følelser om det som skjer, med, forteller barista Anna Shutenko (25).

Hun tar frem mobilen og viser bilde av huset til bestemoren, der bare grunnmuren og pipa står igjen.

– Vi har heldigvis vært heldigere her, enn så lenge, sier hun.

Utenfor i solen sitter Alex (21) og Lera (26). Det er første vårdag på lenge, og fuglekvitteret overdøver biltrafikken utenfor. Så går flyalarmen.

– Jeg føler meg egentlig ikke trygg her. Kan man føle seg trygg når flyalarmen går, spør Lera.

Men de blir sittende.

– Kyiv er mitt hjem, det er derfor jeg ikke flyktet, sier hun.

Krigen i Ukraina er langt fra over. Mange av dem som nå kjenner på den etterlengtede frihetsfølelsen i Kyiv, har slekt og venner som kjemper ved fronten, blir bombet eller er blitt okkupert av russerne.

De russiske soldatene ble drevet tilbake like før de klarte å innta hovedstaden.

Kommer de tilbake? De fleste vi har spurt, tror det vil avhenge av hvordan det går med kamphandlingene øst i landet. De sier at de håper på det beste, men frykter det verste.

Mens Kyivs innbyggere venter på hva som vil skje videre, vet de å nyte de øyeblikkene med fred som kommer deres vei.

De vi møter, er fast bestemt på at de skal vinne denne krigen.

Yaroslav Kuzmich er klesdesigner med egen fabrikk. Nå syr han uniformer til forsvaret istedenfor dresser og skjorter, og ansetter internt fordrevne flyktninger til arbeidet.

– Jeg vil støtte kampen for at vi skal være er fritt folk med alle midlene jeg har, sier han.