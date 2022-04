Kreml svarer ikke foreldrene som savner sine etter at «Moskva» gikk ned

Putins talsmann hevder at han ikke har «fullmakt» til å si noe om skjebnen til de rundt 500 som var om bord på «Moskva» da den gikk ned. Flere og flere foreldre forteller om savnede sønner – til tross for påstanden om at alle ble evakuert.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– All informasjon i denne sammenheng blir gitt av forsvarsdepartementet, og vi har ikke fullmakt til å si noe, svarer Dmitrij Peskov, presidentens talsmann, når han blir spurt av russiske journalister om hva som har skjedd med besetningen om bord, gjengitt av Tass.

Allerede samme dag som «Moskva» gikk ned, meldte det russiske forsvarsdepartementet at «alle om bord var evakuert». Pressesekretær Natalia Gumenyuk ved den ukrainske kystvakten hevdet derimot at mannskapet om bord på det russiske flaggskipet ikke klarte å evakuere, ifølge Nexta.

Hvor mange av de cirka 500 om bord som i realiteten ble reddet og hvor mange som er savnet eller skadet, er helt uklart.

DØD: Kona Varvara la ut dette bildet av mannen Ivan Vakhrusjin på sosiale medier. Hun sier at hun fikk dette bekreftet fra «kommandoen».

VG har samlet informasjon om en del av de som skal ha vært om bord – ut fra informasjon hos Mediazona, Novaja Gazeta Europe, Radio Svoboda, den russiske utgaven av BBC og andre:

Ivan Vakhrusjin: Kona Varvara bekreftet mannens død på det russiske sosiale mediet «Odnoklassniki». Hun opplyste også at skjebnen til 27 av mannskapet var ukjent. Hun skal ha fått denne informasjonen fra «kommandoen». Dette skal være den første som ble bekreftet omkommet. Kroppen hans ble funnet, skriver hun.

Vitalij Begerskij: Hans søster Anastasija forteller Hans søster Anastasija forteller Agenstvo på Telegram at de har fått bekreftet at han er død. Ifølge henne var det tanten som fikk dette bekreftet hos det russiske forsvarsdepartementet.

Egor Sjkrebets: Faren skriver på «Odnoklassniki» at sønnen er vernepliktig og blant de savnede. «Jeg ble fortalt av sjefene for krysseren «Moskva» at han ikke er blant de døde og er inkludert i listen over savnede», skriver faren, som også forteller at han senere har blitt kontaktet av andre familier med savnede fra mannskapet.

Mark Tarasov: Ble meldt savnet på det sosiale mediet VK søndag av en kvinne ved navn Uljana. Ifølge Mediazona er det hans mor. Hun meldte at sønnen tjenestegjorde om bord på missilkrysseren.

Andrej Tsyvov: 19-åring som det 19-åring som det ifølge moren Julia ikke har vært mulig å komme i kontakt med siden skipet gikk ned. Hun trodde de var på øvelse. Han er vernepliktig og hadde to og en halv måned igjen av tjenestetiden.

Sergej Grudinin: Moren Tamara fikk først beskjed fra Forsvarsdepartementet om at sønnen var i live, ved god helse og skulle ta kontakt ved første mulighet. Så noen dager kom meldingen om at han var død, melder Moren Tamara fikk først beskjed fra Forsvarsdepartementet om at sønnen var i live, ved god helse og skulle ta kontakt ved første mulighet. Så noen dager kom meldingen om at han var død, melder BBC . Hun fikk også beskjed om at han gikk ned med skipet. Da moren ringte enda en gang til Forsvarsdepartementet, skal hun igjen ha fått beskjeden om at sønnen var i live. Foreldrene var sist i kontakt med ham den 10. april.

Nikita Syromjasov: Moren Olga Dubinina har snakket med Forsvarsdepartementet, som skal ha sagt at sønnen er blant de savnede og at muligheten for at han har overlevd er nærmest null, melder Mediazona. Hun hadde sist kontakt med ham den 13. mars, da han fortalte at alle telefoner var samlet inn og at alt var så hemmelig at han ikke kunne si hvor han var. – Jeg har allerede snudd halve Russland for å finne ham, sier moren til Novaja Gazeta Europe.

Artjom Misjystin: Søsteren Kristina skrev på sosiale medier at han var savnet, men meldingen ble senere slettet. Hans tante har opplyst at de ikke har noen opplysninger om ham, skriver Mediazona.

Anton Kuprin: Sjefen om bord er blant de døde, hevdet rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet, Anton Herasjtsjenko, på sin Telegram-konto allerede langfredag.

HVOR ER DE? Uavhengige Mediazona har laget en reportasje der de spør hvor mannskapet på «Moskva» er blitt av. De viser til mange som er savnet. De tre portrettene viser Egor Sjkrebets, Nikita Syromjasov og Mark Tarasov.

Den russiske missilkrysseren gikk ned natt til 14. april etter eksplosjoner og brann om bord. Ukraina sier de traff fartøyet med to missiler. Dette er også Pentagons versjon av saken. Russerne hevder at årsaken til at skipet sank, er under etterforskning.

Som «bevis» på at mannskapet lever, la det russiske forsvarsdepartementet ut en video der soldater på «Moskva» hadde oppstilling i Sevastopol. Men det er helt uklart hvor mange det er.

Flere sider ved «Moskvas» havari er fremdeles uklare, men forsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har tidligere sagt til VG at alt tyder på at Ukrainas versjon av hendelsesforløpet er riktig, og at russernes versjon dermed er feil.

– Trolig ble fartøyet truffet av ett eller to ukrainske sjømålsmissiler, avfyrt fra land, skrev han i en e-post i påsken.

Han mener at eksplosjonene og brannene om bord, og at fartøyet faktisk sank, etter alt å dømme har sammenheng med et missilangrep, «snarere enn en ulykkeshendelse, uvær eller andre ting som russerne måtte vise til».

– Det er også mye som tyder på at russiske liv gikk tapt i angrepet og det påfølgende forliset, skriver Åtland videre.