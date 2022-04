LIVSFARLIG REISE: Yaroslav (4) og Rostislav (2) fra Mariupol kom seg ut sammen med sin familie fra den krigsherjede byen Mariupol på torsdag.

Flyktet fra Mariupol torsdag: − Det er ingen by igjen

ZAPORIZJZJA (VG) Torsdag morgen var Alexandras mareritt i Mariupol over. Til VG forteller hun om flukten ut, og om russiske soldater som fjerner alle bilder og videoer på mobilene deres.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I tre uker har den lille familien bodd i en kjeller i Mariupol mens bombene har regnet rundt dem. Torsdag morgen kom 36 år gamle Alexandra seg endelig i sikkerhet sammen med sin sønn og mor.

De satte seg i den lille, gule bilen et døgn tidligere. Mamma Alexandra, 11 år gamle Tim og den 69 år gamle bestemoren hans. På fanget satt hunden.

1 / 2 FLYKTET: Sammen med sin 11 år gamle sønn Tim og sin 69 år gamle mor, kom Alexandra seg ut av krigsherjede Mariupol etter et døgn livsfarlig reise i bilen sin. INGENTING IGJEN: – Det er et mirakel at vi kom oss ut, forteller Alexandra. forrige neste fullskjerm FLYKTET: Sammen med sin 11 år gamle sønn Tim og sin 69 år gamle mor, kom Alexandra seg ut av krigsherjede Mariupol etter et døgn livsfarlig reise i bilen sin.

Så ba de til høyere makter og startet den livsfarlige ferden ut av Mariupol.

– Vi hadde ingen informasjon og ble fortalt at det ikke var trygt. Men vi måtte bare ta sjansen. Det er ingen by igjen. Alt er bombet og lagt i ruiner. Vi kunne ikke bli værende lenger, forteller Alexandra til VG noen minutter etter at de har ankommet mottakssenteret i Zaporizjzja øst i Ukraina, rundt 70 kilometer fra frontlinjen.

Flyalarm

VG var torsdag i Zaporizjzja hvor biler med slitne og redde flyktninger ankom fra Mariupol. Mens flyalarmen ulte, og et drønn fra et bombenedslag i byen kunne høres, ble de registrert og fikk mat før mange valgte å reise videre.

De som klarer å komme seg ut av Mariupol nå, er blant de heldige. Korridoren som ble brukt av flyktningene tidligere, har ikke vært mulig å bruke, noe som har gjort flukten fra byen enda farligere.

1 / 2 KOM SEG UT: 9 år gamle Valeriy (bak t.h.) og 11 år gamle Veronica (f.v.) har akkurat ankommet Zaporizjzja i en minibuss sammen med mamma og pappa etter en risikabel reise på flukt ut fra Mariupol. I SKJUL: Olga (37) gjemte seg med sin mann og to barn i kjelleren på huset sitt hver gang de hørte skyting og bombeangrep i Mariupol. – Vi levde på poteter og noen ganger grønnsaker fra hagen, sier Olga. forrige neste fullskjerm KOM SEG UT: 9 år gamle Valeriy (bak t.h.) og 11 år gamle Veronica (f.v.) har akkurat ankommet Zaporizjzja i en minibuss sammen med mamma og pappa etter en risikabel reise på flukt ut fra Mariupol.

Biler kommer ut gjennomhullet av skudd, og busser kommer med istykkerskutte vindusruter, de siste dagene uten flyktninger om bord etter mislykkede evakueringsforsøk.

– Fjernet alt fra mobilene våre

– Det var russiske kontrollposter hver tyvende meter ut av byen. De fjernet alt av bilder, meldinger og annet vi hadde på telefonene våre. Jeg stoppet å være redd. Når man lever i et krigsinferno som dette, handler det kun om å overleve, sier Alexandra.

De siste tre ukene bodde de i kjelleren under leiligheten sin sammen med alle de andre som var igjen i blokken, en kilometer unna stålverket Azovstal. Her har den lille familien sittet i utallige timer og ventet på at lyden av bomber skulle stilne. I stedet ble det bare verre for hver dag som gikk.

Når det var opphold i bombingen, gikk de opp i leiligheten, tente et bål og laget litt mat.

Iskaldt

– Dagene handlet om å finne vann, lage bål og holde oss varme. Det var ingen gass eller strøm, vi sov med mange lag ytterklær, det var iskaldt. Vi levde på mat vi hadde liggende i leiligheten vår. Det var ikke mulig å kjøpe noe, og vi kunne ikke bevege oss ute. En dag hørte jeg om muligheter for brød, og jeg sto fem timer i kø for å få tak i et. Folk er helt desperate nå, sier Alexandra.

SAVNEDE: På veggen i mottakssenteret henger lapper med navn på savnede fra Mariupol.

36-åringen forteller om enorme ødeleggelser i sitt nabolag i Mariupol. Boligblokker bombet i stykker, enorme kratre etter nedslag på lekeplasser og parker. Og om omkomne som gravlegges langs gater og i folks hager.

Fokuserte på å overleve

– Vi lærte oss på en måte å leve med bombingen. Artilleri traff plassen utenfor boligblokken da vi var i kjelleren. Vi hørte store eksplosjoner hele tiden. Men vi måtte fokusere på å overleve, skaffe oss vann og mat, det var det jeg forsøkte å tenke på mens krigen herjet der ute, sier Alexandra.

ETTERLOT ALT: Alexandra og familien kjørte sammen med to andre biler fra samme boligblokk. Det eneste de fikk med seg, var klærne de har på seg.

På dette mottakssenteret har det siden 11. mars ankommet over 100.000 flyktninger, rundt 60 prosent av dem fra Mariupol.

– De siste syv dagene har det kommet færre fra Mariupol. Det er blitt enda farligere å forlate byen, forteller Oleksej Savytskyj, koordinator på mottakssenteret, til VG.

Et tyvetalls biler står på rekke og rad på en stor parkeringsplass. I dem sitter familier klemt sammen. Barn, gamle og kvinner. Alle på flukt fra kampene som herjer noen mil unna.

Midt i bomberegnet

68 år gamle Lubov Sadova holder hardt rundt et ikon mens tårene triller. Hun sitter inne i plastteltet hvor mat og drikke serveres og forsøker å fatte hva som har skjedd.

SLITEN: – Landsbyen min er mellom russiske og ukrainske styrker. Jeg klarte meg ikke lenger der alene, forteller 69 år gamle Lubov Sadova.

For et døgn siden bodde hun midt i bomberegnet mellom ukrainske og russiske stillinger i landsbyen Novadanilovka.

– Det har vært kamper siden 2. mars. Hver eneste dag, bombing av hus, raketter som eksploderer og skudd. Jeg valgte å bli værende så lenge siden jeg bor alene. Jeg har ender, kyllinger og hunder, jeg ville ikke forlate dem, forteller Lubov.

Hun viser frem et bilde på telefonen som hun har fått tilsendt. Det viser nabohuset som ble bombet i begynnelsen av mars.

– Noen minutter tidligere sto jeg der og snakket med naboen min.

Rev av armen

Lubov forteller om en venn av henne som jobber som lærer. Hun dro til en nabo for å drikke te. Rett etter ble det bombet, og vennen fikk revet av hele armen i angrepet.

– Vi ringte ambulanse, men de kunne ikke komme på grunn av kampene. Hun lå der i de voldsomme smertene, og ingen kunne hente henne. Til slutt klarte vi å få noen i gaten til å kjøre og risikere sitt eget liv for å hjelpe henne. Jeg vet ikke hvordan det gikk, det har ikke vært mulig å komme i kontakt siden, forteller 68-åringen gråtkvalt.

Vil hjem igjen

I går bestemte hun seg for å forsøke å komme seg ut av landsbyen sin.

– Jeg kunne ikke lenger gå ut i hagen min, som russerne har ødelagt. Det var lite mat. Jeg hadde ikke lenger noe valg, forteller Lubov.

Hun gikk til en kontrollpost med ukrainske soldater, som til slutt klarte å skaffe den eldre kvinnen skyss. Nå håper hun å finne et sted å bo – og å få reise hjem igjen veldig snart.

– Jeg vil hjem til dyrene mine, til mitt hjem hvor jeg har bodd hele mitt liv, sier Lubov.