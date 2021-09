SIKTET: Ariel Henry ble utpekt av president Jovenel Moïse som ny statsminister i Haiti kun dager før presidenten ble drept. Nå er statsministeren siktet i sammenheng med drapet.

Haitis regjeringsadvokat: Vil sikte statsministeren for presidentdrap

Telefonsamtaler med hovedmistenkte i drapet på president Jovenel Moïse, danner grunnlag for mistanke mot Haitis sittende statsminister Ariel Henry.

Ifølge blant annet AFP, vil regjeringsadvokaten i Haiti sikte statsminister Ariel Henry i sammenheng med drapet på president Jovenel Moïse den 7. juli i år.

Meldingen kommer fire dager etter at regjeringsadvokat Bed-Ford Claude fredag møtte statsminister Henry for å kartlegge hvorfor han snakket med en av de hovedmistenkte i drapssaken, samme kveld som han ble drept.

Ifølge landets største avis, Le Nouvelliste, skyldes mistanken blant annet disse telefonsamtalene. Avisen skriver også at regjeringsadvokaten krever at Henry ikke får forlate haitisk jord, på grunn av «alvorlighetsgraden i det som har kommet frem».

Den haitiske presidenten Jovenel Moïse ble skutt i et angrep mot hans private bolig natt til 7. juli. Et døgn senere var fire personer skutt og to pågrepet i saken.