FORTVILET: Alec Baldwin avfyrte våpenet som drepte filmfotograf Halyna Hutchins (42).

Utelukker ikke siktelser etter Baldwin-ulykke

Distriktsadvokaten utelukker ikke at det kan bli tatt ut siktelser etter den fatale ulykken i Santa Fe i forrige uke.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: Nå nettopp

– For øyeblikket er alt – inkludert siktelser – på bordet, sier distriktsadvokat Mary Carmach-Altwies til New York Times.

Det var i forrige uke at superstjernen Alec Baldwin havnet i et uvirkelig drama da han fyrte av det som skulle ha vært et uladd rekvisittvåpen.

Ulykken tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins (42) og skadet regissøren på westernfilmen «Rust». I en nødsamtale sa en mann på settet til politiet at de hadde «en som ligger nede», før Hutchins ble fraktet vekk i helikopter.

«Ordentlig våpen»

Distriktsadvokaten sier til avisen at de nå jobber med å få en avklaring på hvilken type kule som drepte filmfotografen, og hvem som plasserte ammunisjonen i våpenet.

– Det var en enorm mengde kuler på dette settet, og vi må finne ut av hvilke typer de var.

Hun trekker også frem at våpenet som ble brukt ikke var et rekvisittvåpen, men et «ordentlig våpen» – uten å gå nærmere inn på hvilken type, annet enn at det var et «antikkvåpen».

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Thomas Nilsson / VG

Ifølge rettsdokumenter som beskriver hendelsesforløpet skal Baldwin ha mottatt våpenet fra en innspillingsleder på filmsettet.

Innspillingslederen skal så ha ropt at våpenet var uladet – en såkalt «cold gun» – da han ga det til skuespilleren. Vedkommende skal ifølge dokumentene ikke ha visst selv at våpenet var ladet med skarp ammunisjon.

Mandag kveld denne uken ble det kjent at en produsent på filmen «Freedom’s Path» i en e-post sendt til nyhetsbyrået Associated Press har forklart at mannen som ga Baldwin skytevåpenet, skal ha blitt sparket fra en tidligere filmjobb.

Han skal ha fått sparken etter at et medlem av filmcrewet skal ha fått mindre skader «da en pistol uventet ble avfyrt».

Produsenten, som ba om ikke å bli identifisert med navn, skrev at personen «ble fjernet fra settet umiddelbart». Hendelsen fant sted i 2019.

Sheriffkontoret i Santa Fe.

Det jobbes fortsatt med vitneavhør av de som var til stede på settet. Og Carmack-Altwies forteller at det vil kunne ta uker om ikke måneder før etterforskningen avsluttes.

– Vi har komplekse saker hele tiden. Men denne type sak, med slike fremtredende mennesker; nei.

Carmack-Altwies forklarer at hendelsen er en av de mest utfordrende som politidistriktet i Santa Fe har etterforsket.

Onsdag morgen, amerikansk tid, er det planlagt en pressekonferanse sammen med politisjefen i Santa Fe, Adan Mendoza.