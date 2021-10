* 19. desember 2018 bryter det ut protester mot regjeringens beslutning om å tredoble brødprisene.

* De sprer seg raskt og blir til ukentlige demonstrasjoner, etter hvert med krav om at president Omar al-Bashir må gå av. Han har styrt Sudan med jernhånd i nesten 30 år.

* Etter store protester kunngjør hæren 11. april 2019 at Bashir er avsatt og at et militært overgangsråd skal styre i to år.

* Demonstrantene nekter å gi seg før makten overlates til en sivil regjering, og protestene fortsetter.

* 3. juni går væpnede menn i uniform inn i protestleiren utenfor hærens hovedkvarter. Minst 127 mennesker blir drept, ifølge leger. Protestene fortsetter.

* Meklere fra Etiopia og Den afrikanske union presenterer forslag til et nytt overgangsstyre, forhandlingene pågår i ukevis, og maktdelingsavtale blir signert 17. august. Sivile politikere og militæret skal dele makten i over tre år før det skal holdes demokratiske valg.

* Juntalederen, general Abdel Fattah al-Burhan, blir leder for suverenitetsrådet de første 21 månedene, før en representant for demokratibevegelsen skal overta de siste 18 månedene.

* I juli 2020 vedtar landets nasjonalforsamling en reform av flere strenge islamske lover. Ikke-muslimer får lov til å drikke alkohol, pisking forbys, og det er ikke lenger dødsstraff for å forlate islam. I tillegg forbys kjønnslemlestelse av jenter og kvinner.

* I oktober 2020 signerer regjeringen og opprørsgrupper en historisk fredsavtale som tar sikte på å ende konflikten som har herjet landet siden 2003.

* I desember 2020 blir Sudan formelt fjernet fra USAs liste over land som støtter terrorisme, der landet har stått i 27 år. I bytte mot å få fjernet svartelistingen, har Sudan gått med på å anerkjenne Israel. FNs fredsstyrke i Darfur avvikles.

* Sudans tidligere leder Omar al-Bashir er ennå ikke utlevert til Den internasjonale straffedomstolen ICC, der han er anklaget for krigsforbrytelser i Darfur. Han ble i desember 2019 funnet skyldig i korrupsjon i en sudansk domstol og dømt til to års husarrest.

* 25. oktober 2021 blir landets statsminister Abdalla Hamdok og en rekke andre sivile politikere satt i husarrest av militæret etter økt konflikt internt i overgangsstyret.

