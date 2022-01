Johnson ber om unnskylding etter kraftig kritikk i «Partygate»-rapporten

Statsminister Boris Johnson ber om unnskylding etter festene i Downing Street, fester som var en alvorlig brist som vanskelig kan rettferdiggjøres, ifølge granskningsrapporten fra Sue Gray.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Festene fant sted da landet var stengt ned og innbyggerne var underlagt strenge restriksjoner.

– Jeg vil først og fremst si unnskyld, sa Johnson til underhuset mandag ettermiddag.

– Jeg beklager de tingene vi rett og slett ikke fikk til og jeg beklager måten denne saken har blitt håndtert.

Granskingsrapporten om festene kjent som «partygate», ble mandag formiddag oversendt statsminister Boris Johnson.

– I hvert fall noen av samlingene representerer en alvorlig svikt når det gjelder å overholde ikke bare de høye standardene som forventes av dem som jobber i hjertet av regjeringen, men også standardene som ble forventet av hele den britiske befolkningen på den tiden, heter det i rapporten som Sky News gjengir.

Rapporten konkluderer med at oppførselen rundt noen av samlingene «vanskelig kan rettferdiggjøres».

London-politiet har anmodet Sue Gray om færrest mulig referanser til de alvorligste lovbruddene. Totalt 16 fester fordelt på 12 ulike datoer er gransket, og politiet etterforsker nå samlinger og fester fordelt på åtte av disse datoene.

Rappporten, eller riktigere sagt det som er en liten versjon av den fullstendige rapporten, er publisert på den britiske regjeringens hjemmesider.

Men Gray skriver likevel at man noen ganger ser ut til å ha tenkt for lite på det som skjedde i resten av landet både når det kom til hvor hensiktsmessig disse samlingene var, risikoen de utgjorde for folkehelsen og hvordan de ville bli oppfattet.

– Det var til tider svikt i ledelse og dømmekraft fra forskjellige deler av nr. 10 og regjeringskontoret. Noen av arrangementene burde ikke ha funnet sted, andre burde ikke vært det får utvikle seg slik de gjorde.

Rapporten kritiserer også det den omtaler som «overdrevent inntak av alkohol.»

Les også: Sensurert rapport berger Boris – inntil videre

Sue Gray er topp-byråkraten som Boris Johnson selv ga oppdraget med å undersøke hva som egentlig har funnet sted ved de antatt 16 tilfellene av sosiale samlinger i statsministerresidensen. Hun er regjeringsråd, og øverste embetskvinne ved statsministerens kontor.

Rapporten hennes skulle egentlig vært publisert forrige uke, men da London-politiet kunngjorde at de hadde iverksatt en etterforskning av festene, ble publiseringen utsatt.

Johnson har vært i hardt vær de siste ukene i forbindelse med festene og påstander om at regjeringsmedlemmer truet partikolleger som ønsker en mistillitsavstemning mot statsministeren.

Gray har imidlertid blitt bedt av politiet om å ta med minimalt av detaljer rundt hendelsene, fordi de er under etterforskning, og det er denne nedkappede versjonen som nå er publisert.

– Dessvere betyr dette at det nødvendigvis er ekstremt begrenset hva jeg kan si om disse hendelsene, og at det ikke er mulig å gi en meningsfull rapport nå som redegjør for og analyserer den omfattende informasjonen jeg har innhentet, heter det i rapporten som ble offentliggjort mandag.

HAR VENTET LENGE: Noen mener at ventetiden på rapporten har vært i overkant lang, og har markert det på denne måten utenfor Downing Street.

Uklart om hele rapporten blir offentlig

Ifølge The Guardian er det mulig at Gray ønsker publisering av den endelige versjonen først etter at etterforskningen er ferdig.

Mandag ettermiddag sår derimot en talsperson for statsministeren tvil om hele rapporten noensinne kommer til å bli offentliggjort, skriver The Guardian.

På spørsmål om Downing Street vil publisere den fullstendige rapporten i fremtiden, svarte talspersonen:

– Vi må åpenbart behøve å vurdere hva som kan være passende, og vi vil diskutere dette med regjeringskontoret, men for øyeblikket er det uklart hvordan den pågående etterforskningen til London-politiet muligens vil spille inn på fremtidig arbeid rundt dette. Men det er åpenbart noe vi vil vurdere.

Det kan i så fall bety at hverken parlamentsmedlemmene, eller befolkningen generelt, noensinne får se den, skriver politisk reporter i avisen på Twitter:

I starten handlet granskingen om to fester holdt i 10. Downing Street, hvor statsministeren har både kontor og bolig, fra førjulstiden i 2020.

Etter hvert har den utvidet seg til å handle om en rekke fester, inkludert to som ble arrangert kvelden før begravelsen til Dronning Elizabeths ektemann, og minst en statsministeren selv har innrømmet å ha vært til stede på.

ALENE: Mens dronningen satt alene i kirken og sørget over tapet av sin mann, fordi coronareglene hindret ansamlinger av flere mennesker innendørs, ble det holdt fest i Downing Street.

– Mannen har ingen sjel

Samtidig som folk i Downing Street har holdt fester og samlet sammen flere enn coronareglene tilsa har mange tusen briter opplevd å ikke få ta ordentlig farvel med sine nærmeste, som døde av viruset. VG møtte forrige uke en av disse. Natasha Hales far døde for et år siden alene på sykehus. Natasha, som for tiden bor i Irland, fikk ikke engang delta i begravelsen på grunn av de gjeldende innreisereglene.

Hun er mildt sagt misfornøyd med Boris Johnson, som har innrømmet å ha deltatt på minst en av festene, selv om han hevder han trodde det var et jobbarrangement.

– De fortalte oss at vi ikke kunne se våre kjære som lå for døden, og så går han på fest samtidig. Mannen har ingen sjel. Det er motbydelig, sa Hale, som var klokkeklar på at statsministeren bør trekke seg, til VG.

Se intervju med henne her: