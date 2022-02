OPPGITT: Emma Jablochanskaya Tsjeryjavskaya (24) og lille Konstantin (1) bor like ved der soldatene er, men tror ikke Putin har noen planer om krigshandlinger på ukrainsk jord.

Er nabo til fronten: − Spill for galleriet

KHARKIV/SLOVJANSK (VG) Med en hær på 100.000 soldater plassert ved den ukrainske grensen, spør verden seg hva Putin egentlig vil. De som bor ved grensen håper den russiske presidenten bare rasler med sablene.

Viktor har tatt plass noen få kilometer unna der skarpskytterne ligger med hodet lavt og kalasjnikoven klar. Han har en krukke med pulverkaffe og en boks honning til salgs der han står under en fargesprakende parasoll.

Han selger i snitt to kopper for fire kroner hver dag. Den pensjonerte gruvearbeideren flirer når han forklarer VG hvorfor han begynte med dette.

– Det var enten det eller å sitte hjemme og drikke. Det finnes jo ikke andre jobber her lenger.

ALENE: Viktor selger kaffe langs veien til stridsvogner og militære som kjører forbi. Han sier han er nesten alene i byen nå, fordi alle har dratt etter krigen begynte i 2014.

VG treffer han når vi, i likhet mange av de andre kjøretøyene som suser forbi, er på vei til frontlinjen av det som fryktes å bli Europas neste storkrig.

Viktor bare blåser av det han kaller « politikernes problem». Han har levd med konsekvensene av krig siden prorussiske separatister tok seg inn i området i 2014.

– Alt er verre nå enn før. Alle de unge har flyttet herfra, det er ingenting igjen. Før krigen levde vi gode liv, sier han til VG.

2014 på nytt?

Konflikten øst i Ukraina har vært langdryg, kostet over 10.000 mennesker livet, og brått nå fått verdens fulle oppmerksomhet da det dukket opp store mengder nye soldater og militært utstyr nær grensen til Ukraina.

Noen spør seg om Kreml ønsker å innlemme områdene Donetsk og Luhansk i øst under russisk styre, slik de annekterte Krim-halvøya i 2014.

At det har blitt distribuert ut flere hundre tusen russiske pass til folk i området, har bygget opp om den teorien.

DYSTER HISTORIE: For bare åtte år siden var Slovjansk okkupert av prorussiske styrker.

Når statsoverhoder og toppdiplomater driver hektisk møtevirksomhet om situasjonen i Ukraina, er det blant annet risikoen for en invasjon i byene nær grensen i øst de diskuterer.

Hele to millioner mennesker bor innenfor den rammede 20-kilometerssonen på begge sider av kontaktlinjen, ifølge Flyktninghjelpen.

Slovjansk er en av byene i sonen, og var en stund okkupert av prorussiske styrker i 2014.

Der dytter Emma Jablochanskaya Tsjeryjavskaya (24) lille Konstantin (1) i barnevogn i slapsete, brun snø.

De militære postene hvor soldater spionerer på fienden er bare en halvtimes tid i bil unna der VG snakker med den unge moren.

– Det de holder på med nå, det er spill for galleriet. Russland trenger ikke dette territoriet, da ville de tatt det for lenge siden. Dette gjør de bare for å tulle med folks psyke. Og alle parter taper, sier Tsjeryjavskaya til VG.

SLOVJANSK: Byen ligger kun en halvtime med bil fra grensen.

Drømmer for sønnen

Den 24 år gamle kvinnen tenker tilbake på hvordan det var da hjembyen hennes var okkupert av prorussiske opprørere for åtte år siden.

Hun var 16 år på den tiden, og satt trykket sammen med andre familiemedlemmer i et skjul til faren var over. Har det ført til at hun er skeptisk til Russland, til nabofolket?, undrer VG.

– Jeg har aldri vært for den ene parten eller mot den andre. Da jeg satt der i skjul var jeg bare innmari sint på at det var krig, og ville at det skulle ta slutt slik at jeg kunne komme ut og fortsette med livet, sier den unge moren.

– Nå drømmer jeg om at sønnen min skal tro at krig bare er noe man kan lese om i historiebøker, sier Tsjeryjavskaya.

EKSPERT: Sikkerhetsekspert Maria Avdeeva bruker mye tid på å analysere hva Putins neste trekk er.

«Spøkelsesbyer»

Hva Putins mål egentlig er nå, er noe som diskuteres jevnlig i forumene som sikkerhetsekspert Maria Avdeeva deltar i.

Forskeren, som bor i den østlige storbyen Kharkiv, tror ikke en annektering av de østlige byene Donetsk og Luhansk er planen.

– Hadde Russland villet ha disse to byene, kunne de allerede gjort det, slik de gjorde med Krim. Området er fullt av spøkelsesbyer, og de få som er gjenboende sliter med krigstraumer og mange har lite erfaring fra annet enn å sitte i skyttergraver. Russerne vil ikke ha et sånt type territorium inne på sitt landområde, sier forsker Avdeeva til VG.

Når Russland nå viser muskler ved Ukrainas grenser handler det mest om å sette seg i en posisjon for forhandlinger med Vesten og Nato, mener Avdeeva.

– Så planen er nok heller å la dette området fortsette å være en destabiliserende faktor i Ukraina, slik at det blir den tingen som gjør at Ukraina aldri kan få bli medlem av Nato. Med andre ord et forhandlingskort, konkluderer hun.

LITT KJEDELIG: Diana (17) og Sasha (17) har hørt foreldrene si at det var mye mer å finne på for unge i Slovjansk før krigen startet for åtte år siden.

Putin: «Så lenge som mulig»

Forsker Avdeeva får støtte fra politiske analytikere og kommentatorer i anerkjente internasjonale tidsskrift som Foreign Affairs, Wall Street Journal og New York Times.

Også russiske aviser har meldt dette, blant andre Gazeta.ru.

President Vladimir Putin har selv sagt noe som kan peke mot at dette er hans motivasjon, i et møte med sin egen utenrikskomité.

I midten av november holdt presidenten en tale til komiteen der han tok for seg de største utfordringene Russland står overfor. Høyt på Putins liste sto Natos forsvarssystemer «rett ved våre grenser i Romania og Polen».

Presidenten sa, ifølge Kreml:

«Likevel gir våre nylige advarsler en slags effekt: En viss spenning har oppstått der.»

Ifølge Putin bør Moskva opprettholde denne spenningen med den nordatlantiske alliansen «så lenge som mulig», slik at «det ikke faller dem inn å arrangere en unødvendig konflikt på våre vestlige grenser».