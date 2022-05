KVINNEHELSE: En ny lov som skulle sikre kvinners rett til selvbestemt abort over hele USA ble onsdag blokkert i senatet.

Kamala Harris hardt ut mot republikanere: − Ekstremistiske

En historisk avgjørelse som ga kvinner i USA retten til abort står i fare. Samtidig ble en ny lov om skulle sikre kvinners helsevern stemt ned onsdag.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Onsdag stemte senatet over er ny lov som skulle sikre kvinner over hele USA rett til selvbestemt abort.

Loven om helsevern for kvinner ble, ikke overraskende, stemt ned. De fleste som sa nei var politikere fra Det republikanske partiet.

Visepresident Kamala Harris ledet avstemmingen i senatet onsdag. Hun ble tydelig skuffet over resultatet. 49 stemte for den nye loven, 51 mot.

Det trengs 60 ja for at en ny lov blir godkjent i senatet.

– Senatet feilet i å forsvare kvinners rett til å ta avgjørelser for sin egen kropp, sier Harris i en uttalelse.

Hun forteller at de fleste amerikanere tror på å beskytte kvinners rettigheter, og mener senatet ikke speiler USAs befolkning.

– Ekstremistiske

Kamala Harris oppfordrer amerikanere til å stemme fram senatorer som vil få gjennom loven i fremtiden. President Joe Biden kom med den samme oppfordringer.

– Det vi ser rundt om i landet nå, er ekstremistiske republikanske ledere, som ser etter å kriminalisere og straffe kvinner som tar avgjørelser for sin egen kropp, sier Harris.

I november er det mellomvalg i USA. Da skal befolkningen stemme over hvem de vil skal sitte i Representantenes hus og senatet.

SENATET: Visepresident Kamala Harris møtte pressen etter avstemningen og gikk hardt ut mot republikanerne som stemte nei.

– Rettigheter under angrep

President Joe Biden understreker at de vil fortsette å kjempe for at den nye loven skal bli vedtatt.

Kvinners rett til selvbestemt abort står allerede i fare, samtidig som loven ble stemt ned.

– Dette kommer på et tidspunkt der kvinners rettigheter er under angrep, sier Biden i en uttalelse.

Nylig ble det kjent at Høyesterett igjen skal stemme over Roe mot Wade-avgjørelsen fra 1973.

POLARISERT: I USA er det sterke stemmer som kjemper både for og mot kvinners rett til selvbestemt abort.

Avgjørelsen var historisk ved at høyesterett slo fast at grunnloven i USA skal beskytte gravide kvinners frihet til å velge abort.

Flertallet av dommerne som sitter i Høyesterett nå er konservative og det er fryktet at de vil kaste avgjørelsen fra 1973.

Blir den kastet, kan de amerikanske statene innføre egne abortlover. Det er ventet at minst 26 stater vil forby eller legge sterke restriksjoner på abort.

Texas har allerede langt på vei innført forbud mot abort.