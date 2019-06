HENTET BABY: Her er en av de fem norske barna hentet ut fra en leir i Syria der norske IS-medlemmer sitter internert. Bildet er tatt rett for avgang fra byen Erbil i Nord-Irak. Foto: PRIVAT

Forsvaret hentet ut de norske barna fra Syria

Under en strengt hemmelig operasjon, bidro skjermet personell fra Forsvaret til at en delegasjon fra norsk UD kunne hente ut fem foreldreløse barn fra Syria.

Operasjonen for å hente hjem barna har etter det VG er kjent med vært planlagt i lang tid. I en nøkkelrolle var soldater fra det norske styrkebidraget i Irak.

VG får fra kilder i både Syria og Irak bekreftet at det norske forsvaret var aktive under transporten av den norske delegasjonen og de fem foreldreløse barna.

VG var i går først med å fortelle at det foregikk forhandlinger for å hente ut barna, og være først med å bekrefte at barna hadde blitt fløyet ut via byen Erbil i Nord-Irak.

Forsvaret bekrefter

Senior talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), oberstløytnant Ivar Moen, bekrefter deltagelsen.

– Forsvaret har støttet opp i noen faser av operasjonen, etter anmodning fra Utenriksdepartementet, sier Moen til VG.

– Forsvaret ber om forståelse for at vi ikke kan gi detaljer om vår deltagelse, i tråd med sikkerhetsvurderingene som er blitt redegjort for av utenriksministeren, fortsetter han.

EN HÅND Å HOLDE I: Ett av de norske barna på flyplassen i Erbil før hjemtransport til Norge. Foto: PRIVAT

Sikkerheten avgjorde

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var sparsom med detaljene under en pressekonferanse mandag.

– Sikkerhetshensynet har vært styrende for oss, og har lagt rammene for hjemhentingen, sa utenriksministeren.

Hun la til at arbeidet hadde vært «komplekst og krevende» grunnet hensynet til sikkerhet for barna og norsk personell, og grunnet situasjonen i området der barna var.

De fem foreldreløse barna ble hentet fra interneringsleiren Al-Hol i Syria, som ligger i en selverklært uavhengig region styrt av kurderne. Å hente barn av norske IS-krigere ut fra dette området var spesielt komplisert.

– Sikkerhetssituasjonen i området er veldig uoversiktlig, og situasjonen i leirene er uoversiktlig. Det forekommer fortsatt kidnappinger, bombenedslag og terroraksjoner, sa Eriksen Søreide.

Av hensyn til sikkerheten vil den norske regjeringen heller ikke si noe om de eventuelt vil gjennomføre fremtidige operasjoner, for å hente andre norske barn. Og av samme grunn vil de ikke gå i detaljer om operasjonen som allerede er gjennomført.

Moren til de fem barna som nå er blitt hentet hjem er etnisk norsk, 30 år og savnet. Far er en afrikansk mann (31) som har bodd i Norge, og som er antatt død. De foreldreløse barna ble først omtalt i Aftenposten.

– Dette er barn som har opplevd ting barn ikke skal oppleve. De er spesielt sårbare fordi de er alene, og derfor har vi prioritert dem, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen mandag.

