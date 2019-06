STOPPET OPP: Ifølge marinetraffic.com har det norskeide tankskipet stoppet opp. Foto: Marinetraffic.com

Bloomberg: Brann i norskeid tankskip

Det blir meldt om at en oljetanker har sendt ut et nødsignal i Omanbukta. Ifølge Bloomberg skal tankskipet «Front Altair» være i brann i det aktuelle området.

Skipet er eid av John Fredriksens selskap Frontline. Bloomberg siterer en kilde ved Fujariah-havnen i De forente arabiske emirater, samt en annen kilde med «kjennskap til saken».

VG har fått opplysninger om det samme fra en annen kilde. Ifølge Marinetraffic.com har skipet stoppet opp.

Reuters melder ved 09-tiden at mannskapet skal være i sikkerhet, men oppgir navngitte kilder.

SIRKEL: Skipet skal ha kjørt i en sirkel. Foto: Marinetraffic.com

Også et annet tankskip skal være utsatt for et angrep i området, melder Reuters.

Ingen av hendelsene er bekreftet, men meldingene kom etter at et britisk sikkerhetsorgan underlagt den britiske marinen torsdag morgen sendte ut advarsel etter at en «uspesifisert hendelse» har funnet sted i Omanbukta.

United Kingdom Maritime Trade Operation, som er underlagt den britiske marinen, gir ingen ytterligere detaljer, men opplyser at hendelsen er under gransking, ifølge NTB.

Den amerikanske flåten som er stasjonert i Bahrain, opplyser at den er orientert om en hendelse i området, men talsmann Joshua Frey avviser å utdype hva det kan dreie seg om.

– Vi arbeider med å innhente detaljer, sier han.

Den britiske marinen sendte torsdag morgen ut advarsel etter at en «uspesifisert hendelse» har funnet sted i Omanbukta, ifølge AP. Nyhetsbyrået skriver at marinen oppfordrer til «ekstrem forsiktighet».

Frontline-skipet «Front Altair» sies å ha blitt utsatt for et "torpedoangrep" utenfor Fujairah, ifølge megler- og skipsagentkilder.

Det melder Tradewinds torsdag.

Oljeprisen stiger kraftig, melder Bloomberg.

Publisert: 13.06.19 kl. 08:53 Oppdatert: 13.06.19 kl. 09:16