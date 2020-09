Rochester-ordfører om Prude-dødsfall: Ble villedet i flere måneder

Rochester-ordfører Lovely Warren hevder hun ble ført bak lyset av politimesteren, som skal ha fortalt henne at Daniel Prude (41) døde av overdose.

– Daniel Prude ble sviktet av politiet vårt, vårt psykiske helsevesen, vårt samfunn, og han ble sviktet av meg, sa en tydelig opprørt Warren under en pressekonferanse ifølge BBC.

Hun hevdet at hun var ført bak lyset da politimesteren skal ha fortalt henne at 41 år gamle Daniel Prude døde av en overdose etter at han hadde blitt pågrepet av politiet i mars i år.

41 år gamle Prude var naken da han ble påsatt håndjern og spyttemaske før han ble lagt i bakken av politifolkene. Videoer viser at han ble holdt nede i to minutter, og at han i løpet av denne tiden sluttet å puste. Prude døde syv dager senere, den 30. mars.

RASTE: Rochester-ordfører Lovely Warren mener systemisk rasisme førte til at fembarnsfaren Daniel Prude døde. Foto: Adrian Kraus/AP

Det er disse omstendighetene ordføreren hevder hun først ble kjent med i begynnelsen av august i år.

– Ikke på noe tidspunkt før 4. august i år gjorde politimesteren eller noen andre meg oppmerksom på eller viste meg videoen av handlingene til politibetjentene som var involvert i Prudes død, sa hun på pressekonferansen ifølge lokale medier.

Video fra kameraene politifolkene bar under pågripelsen viser ifølge ordføreren et «helt annerledes» bilde enn det hun var blitt presentert for av politimesteren.

– Så en mann i krise

Ifølge obduksjonsrapporten av 41 år gamle Daniel Prude døde han som følge av drap forårsaket av kvelning. Delirium og det at han var ruset på det narkotiske stoffet PCP bidro til dødsfallet.

Fembarnsfaren hadde psykiske problemer, og politiet ble tilkalt for å lete etter ham etter at han hadde rømt fra sin brors hjem. Politiet fant ham naken i gaten, og de satte på ham en såkalt spyttehette før de holdt ham nede mot bakken i to minutter. Han sluttet på et tidspunkt å puste.

Warren mener systemisk rasisme ledet til fembarnsfarens død.

– Det jeg så i videoen var en mann som trengte hjelp, en mann som trengte omtanke, en mann som behøvde medmenneskelighet, en mann vi skulle ha respektert, en mann som var i krise, sa hun ifølge lokale medier.

Torsdag tok hun syv politifolk ut av tjeneste, og hevdet at hun hadde blitt villedet i flere måneder om omstendighetene rundt dødsfallet.

Rochester-ordføreren sa at hun var «dypt, personlig og profesjonelt skuffet» over politimesteren, ifølge BBC.

Politisjefen selv sier at han aldri prøvde å legge skjul på noe.

– Vår jobb er å prøve å få til en slags medisinsk inngripen, og det var nettopp det som skjedde den kvelden, sier han, ifølge New York Times.

Etterforskes som drap

Dødsfallet har blitt etterforsket som drap siden april, men den har ikke vært kjent for offentligheten.

Statsadvokat Letitia James har til CBS betegnet dødsfallet som en tragedie.

– Jeg vil at alle skal forstår at vi ikke på noe tidspunkt har følt at dette er en sak vi ikke ønsker skal komme ut. Vi er ikke involvert så lenge statsadvokaten etterforsker saken, har ordfører Lovely Warren tidligere uttalt.

Rochester, som har omkring 200.000 innbyggere, ligger drøyt 400 kilometer nordvest for New York.

Publisert: 04.09.20 kl. 10:25

