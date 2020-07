SIKKERHETSSTYRKER: Demonstranter i møte med sikkerhetsstyrker i Teheran i Iran under demonstrasjonene i november 2019. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Iranere protesterer mot dødsdommer på Twitter – Norge oppfordrer Iran til å oppheve dødsstraffene

Millioner av Iranere krever på Twitter at livet til tre unge dødsdømte demonstranter skal bli spart. Norske styresmakter oppfordrer nå Iran til å oppheve dødsstraffene.

Nå nettopp

De tre demonstrantene Amirhossein Moradi (25), Saeed Tamjidi (27), og Mohammad Rajabi (27) ble arrestert etter at de tok del i de store demonstrasjonene mot styresmaktene i Iran i november.

Like etter at iransk høyesterett tirsdag opplyste om at de hadde opprettholdt dødsdommen mot mennene, tok det av på Twitter, skriver New York Times.

I løpet av tirsdag ettermiddag var «#IkkeHenrett» på persisk den mest brukte emneknaggen i Iran, ifølge Twitter. Emneknaggen trendet også globalt.

Blant de 4,5 millionene meldingene om dødsdommer i Iran på Twitter, var det en meme som sa «Jeg er neste, du er neste, vi er neste».

Menneskerettsforkjempere sier at kampanjen tyder på at iranere nå søker nye måte å bli hørt på, siden regjeringen brutalt har knust gatedemonstrasjoner og andre måter å vise motstand på, skriver avisen.

Ifølge iranere og menneskerettsforkjempere gjør regjeringen et eksempel ut av de tre mennene for å skremme offentligheten og unngå eventuelle fremtidige opprør, midt i utbredt misnøye over den dårlige økonomien og håndteringen av coronapandemien til regjeringen, skriver avisen.

les også Minst 40 drept på 24 timer i Irak: – De skjøt uten avbrytelser

Etter arrestasjonene i november, ble de tre mennene siktet for «å delta i vandalisme og brannstiftelse med mål om å konfrontere og delta i krig mot den islamske republikken Iran».

De dødsdømte mennene skal ifølge et åpent brev fra advokatene deres ha blitt tvunget til å tilstå under det de kaller «unormale forhold», skriver avisen.

Ifølge Reuters ble rundt 1500 mennesker drept av iranske sikkerhetsstyrker under demonstrasjonene, og i mai publiserte Amnesty detaljer rundt døden til 304 av de drepte demonstrantene.

les også Reuters: Ayatolla Ali Khamenei ga ordre om å knuse opptøyene med alle midler

– Oppfordrer Iran til å oppheve straffene

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa torsdag at Utenriksdepartementet (UD) er dypt bekymret for dødsstraff mot deltakere i demonstrasjonene i Iran i 2019.

På spørsmål om hvordan Norge stiller seg til dødsdommer i Iran, utdyper statssekretær Marianne Hagen i UD i en melding til VG:

– Vi er dypt bekymret for dødsstraff mot deltagere i demonstrasjonene i Iran i 2019. Vi oppfordrer Iran til å oppheve dødsstraffene mot Amirhossein Moradi, Saeed Tamjidi og Mohammad Rajab og å sørge for en rettferdig rettssak.

– Hva gjør Norge for at Iran skal stoppe med henrettelser?

– Norge arbeider aktivt for å nå målet om global avskaffelse av dødsstraff. Dødsstraff er ikke forenlig med respekten for individets verdighet og ukrenkelighet, er inhumant og har ingen dokumentert avskrekkende effekt, skriver Hagen i meldingen.

Ifølge Hagen har også Norge tydelig sagt fra til andre land om bruken av dødsstraff, blant annet USA, som denne uken føderalt henrettet to dødsdømte fanger, for første gang på 17 år. Hagen skriver i meldingen at amerikanske styresmakter er godt kjent med norske synspunkt.

– Vi har gjentatte ganger oppfordret amerikanske styresmakter til å avskaffe dødsstraff.

Hun skriver videre at Norge, ved ambassaden i Washington, tidligere denne måneden deltok i et møte med det amerikanske justisdepartementet sammen med EU-delegasjonen.

– I møtet ble det oppfordret til amerikanske myndigheter om å omgjøre beslutningen om å gjenoppta føderale henrettelser, skriver Hagen.

les også Ampre demonstrasjoner i Iran: – Død over diktatoren!

Møter politisk motstand

Flere politikere i landet har også tatt til motmæle som følge av Twitter-kampanjen. Tidligere visepresident Mohama Ali Abtahi advarte regjeringen i en twittermelding om at de ikke burde være så sta i møte med så kraftig motstand fra folket.

Tidligere medlem av nasjonalforsamlingen i landet, Parvaneh Salahshouri, skrev en diktlinje om undertrykkelse på med emneknaggen #IkkeHenrett på Twitter, skriver avisen.

Blant andre har også utenriksministeren i Sverige, Ann Linde, reagert på Twitter, der hun skriver:

– Sverige er sterkt imot bruken av dødsstraff globalt, til alle tider og under alle omstendigheter. I tillegg er vi dypt bekymret for de nylige opprettholdte dødsstraffene av tre demonstranter i Iran.

Iran henrettet 251 menneske i 2019, bare Kina henrettet flere samme år, ifølge Amnesty.

Publisert: 17.07.20 kl. 09:24

Les også

Fra andre aviser