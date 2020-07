SER DU FORSKJELLEN: Ekteparet Offenbecker føler seg tvunget til å ta ned det norske flagget, på grunn av at folk mener det ligner på sørstatsflagget. Foto: Matthew Dae Smith / Lansing State Journal

«Norske» Kjersten og Greg må fjerne det norske flagget: Folk kaller oss rasister

Vertshusinnehaverne Kjersten (49) og Greg (50) Offenbecker blir skarpt konfrontert og kalt rasister på grunn av det norske flagget de har hengende foran inngangen. Men årsaken er en misforståelse.

«Det er en trist dag ved «The Nordic Pineapple». Vi har bestemt oss for å ikke lenger heise det norske flagget foran vertshuset. Det blir så ofte tatt feil av dette flagget og sørstatsflagget, og folk blir støtt før de skjønner at de tar feil»

Det skriver innehaverne av det lille vertshuset i byen St. Johns i Michigan, på sine Facebook-sider en snau uke tilbake.

For nå orker ikke lenger ekteparet Kjersten og Greg Offenbecker de mange misforståelsene mellom flagget i rødt, hvitt og blått, og det omstridte sørstatsflagget. I fremtiden vil ikke flagget pryde «The Nordic Pineapple», forteller de.

Det var lokalavisen Lansing State Journal som først omtalte saken.

SLIK SÅ DET UT: Det har vært riktig så hjemmekoselig for eventuelle nordmenn som har besøkt St. Johns i Michigan de siste årene. Men nå er det slutt. Foto: Privat

– Vi hang det på juletreet

– Det var komisk i starten, men etter hvert sluttet det å være gøy, forteller Kjersten til VG.

– Jeg kunne først ikke skjønne hvordan noen kunne tro at vi hadde hengt opp sørstatsflagget. Det har jo stjerner og er et kryss, mens det norske flagget er et kors! Jeg har vokst opp med flagget, og vi pleide å henge det på juletreet, sier Kjersten, som har pikenavnet Ingolfsrud.

Sammen med ektemannen Greg flyttet Kjersten til den lille byen i Michigan for to år siden, for å drive en Bed & Breakfast i et historisk herskapshus fra nettopp borgerkrigstiden.

Navnet de ga vertshuset, «The Nordic Pineapple» (eller «den nordiske ananas») var for å nettopp spille på Kjerstens norske aner.

OMSTRIDT: Slik ser sørstatsflagget ut. Fargene stemmer overens, men ellers har det lite til felles med det norske. Foto: Gerry Broome / AP

– Delvis fordi vi var på leting etter et morsomt navn, og samtidig fordi jeg ville omfavne min egen arv fra Norge. Ananas gror ikke i Norge, men vi likte ordspillet, forteller hun.

Hun har aldri selv vært i Norge, men kan fortelle at det definitivt er på listen. Mens tippeoldefaren er oppvokst i Skien, kommer tippoldemor fra Askim. Ektemannen Greg har ingen norske aner, men har familie fra Storbritannia.

– Sønnen vår har allerede lekt med tanken om å flytte til Norge for å starte sitt eget vertshus, «Den amerikanske ananas», sier Kjersten.

Beskyldt for å være rasister

Navnet på vertshuset får altså fortsatt bestå, men flagget vil bli senket i all overskuelig fremtid. Tirsdag er både det amerikanske og det norske flagget borte fra inngangen, forteller Kjersten.

– Vi har fått flere titalls meldinger og kommentarer fra folk som ikke så forskjellen mellom vårt flagg og sørstatsflagget. Etter hvert ble folk frekkere, sier hun til VG.

De har ikke mottatt trusler, men de har blitt beskyldt for å være rasister, legger hun til.

Det er særlig de siste ukene at debatten om det kontroversielle sørstatsflagget har blusset opp i USA. Flagget, som ble brukt av statene som kjempet for å beholde slaveriet under den amerikanske borgerkrigen, er sterkt tilknyttet ideologier om raseskille og rasehat.

Nylig ble bruken av flagget i praksis forbudt på amerikanske militærbaser, og Mississippi vedtok i juni å fjerne symbolet fra sitt eget delstatsflagg.

Kjersten Offenbecker tror at det politiske klimaet i landet nok har bidratt til å hete opp situasjonen.

– Med alt som pågår nå, med «Black lives matter», er det klart at det har eskalert. Vi har selv to barn av afrikansk-amerikansk opprinnelse, og situasjonen i landet nå har vært krevende å navigere for oss og barna. Flagget havnet på toppen av dette. Vi trengte rett og slett en pause, sier Kjersten.

– Det flagget symboliserer er ikke noe vi selv står for, avslutter hun.

