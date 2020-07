JACUZZI-SKREKK: Paret har særlig vært bekymret for jacuzzien, som har stått på uten tilsyn siden jul. Foto: Odin Jæger / VG

Her går de inn i hytta i Värmland for første gang på syv måneder: – Det er blandede følelser

VÄRMLAND (VG) Eva Karin (64) og Per Gunnar (62) har ikke vært i boligen i Sverige på syv måneder. Nå frykter de hva som venter på andre siden av grensen.

En kort kjøretur fra Charlottenberg i Värmland, kun fire til fem kilometer fra norskegrensen, ligger Eva Karin (64) og Per Gunnars (62) svenske fritidsbolig «Trollbråtan».

VG har fått lov til å bli med Eva Karin og Per Gunnar når de for første gang på syv måneder åpner dørene til Trollbråtan, tre dager etter Värmland ble en «grønn» region.







– Jeg er litt på tuppa for hva som venter oss der, sier Eva Karin da paret nettopp har passert grensen inn til Sverige.

I syv måneder har tiden stått stille i Trollbråtan, mens coronapandemien har herjet i Norge og verden.

– Det er blandede følelser, sier hun.

PÅ PLASS: Selv om det er mye arbeid som gjenstår, er paret glade for å være i boligen sin i Sverige. Foto: Odin Jæger / VG

Ventet på gjenåpning

I midten av mars stengte regjeringen grensen til Sverige for å hindre spredningen av coronaviruset. Alle som hadde vært i nabolandet, måtte i ti til fjorten dagers karantene etter hjemkomst til Norge.

Siden Eva Karin og Per Gunnar fikk bygget boligen i 2014 har de reist til Trollbråtan så ofte de kan. Nå har kun en eldre nabo stellet plantene inne, og en annen nabo har slått litt av plenen med ujevne mellomrom.

Men tomten på mellom fire og fem mål krever jevnlig vedlikehold.

FULLPAKKET: Eva Karin og Per Gunnar håper å være i boligen i Värmland i hele august. Foto: Odin Jæger / VG

De siste ukene har paret sittet klistret foran TV-skjermen hver pressekonferanse i håp om at regjeringen åpner for Värmland.

– Vi var sikre på at det skulle skje fredag. Men vi var jo sikre for 14 dager siden og 14 dager før det, sier Eva Karin.

– Det er helt ille

Da parets brune Volkswagen brått stopper foran døren til Trollbråtan, spretter begge hver sin vei ut av bilen.

Per Gunner slipper kattene Snoopi (15) og Zorro (2) ut av bilen, men Eva Karin må først inspisere hagen før hun tør å bevege seg inn.

– De lupinene! Å, herre min skaper. Dét skal bli jobb, det, sier hun.

INSPISERER HAGEN: Eva Karin føler hagen har forfalt i de syv månedene de har vært borte. Foto: Odin Jæger / VG

Engen nedenfor huset har fått vokse fritt gjennom våren og sommeren. «Den forbaska elgen» har forsynt seg av løvtreet og Eva Karin og Per Gunnar selv får ikke får glede av rabarbraen i år.

Urtene er det eneste som ikke har fått vokse frem i urtehagen, og et ubeskjedent lag pollen har farget terrassen gul. Under et beskyttende trekk har alger tatt over jacuzzien, som har holdt 18 grader siden jul.

– Det er jo så forsømt at det er helt ille, sier Eva Karin.

Inne i boligen piper røykvarsleren. Flere lyspærer må de neste dagene byttes ut og julenisser, adventsstaker og det lille juletreet skal endelig pakkes bort.

Heldigvis har det ikke begynt å lukte kloakk inne i Trollbråtan, som det noen ganger kan gjøre når sluket tørker ut.

fullskjerm neste FORSØMT: Hverken jacuzzien, julepynten eller resten av eiendommen har fått særlig tilsyn de siste syv månedene. Katten Zorro (2) hopper forbi advensstakene i vinduskarmen.

Føles seg oversett

20. april ble hytteforbudet i Norge opphevet. Siden har regjeringen lettet i stadig flere tiltak i den gradvise gjenåpningen av landet.

15. juni kunne vi igjen krysse grensene til Danmark, Finland og Island. Men de fleste svenske län har ikke oppfylt Folkehelseinstiuttets (FHI) krav til gjenåpning.

På grunn av Eva Karins helse var det ikke mulig for paret å dra tilbake før mars, og det har ikke vært mulig å ta dagsturer til Trollbråtan for å gjøre nødvendig vedlikehold.

Både hun og Per Gunnar er i risikogruppen for coronaviruset. De forteller at de nærmest har isolert seg i treromsleiligheten i Oslo med kattene.

– Jeg føler meg mye tryggere her enn i Oslo, sier Eva Karin.

POLLEN: Flere lag med regn og pollen har satt seg på utemøblene. Foto: Odin Jæger / VG

Hun forteller at de hele tiden har fulgt myndighetenes råd.

– Men vi som eier fast bolig i Sverige føler oss oversett. Det handler ikke bare om «harryhandel» og 100 meter kø på Systembolaget, sier Eva Karin.

Paret forteller at de ønsker å bidra i saken for å belyse situasjonen for nordmenn med nær tilknytning til Sverige.

Nøye på smittevern

Eva Karin mener at regjeringen burde nyansert reiserådene.

– Alle som kjører over grensen er ikke her for å harryhandle, vi er for å ta vare på et sted vi er glad i og har investert mye penger i, sier hun og fortsetter:

– Vi har vært veldig nøye på smittevern hjemme. Man legger ikke fra seg fornuften med en gang man drar over svenskegrensen.

Eva Karin mener logikken har forsvunnet etter som stadig større deler av samfunnet har gått tilbake til normalen, men hun understreker at hun mener myndighetene generelt har håndtert coronakrisen godt.

– Jeg tenker bare ned i Oslo sentrum med personer som sitter tett på restauranter og alle lange køer ved Prekestolen. For meg mister det logikk. Når det er blitt tillatt, hvorfor skal vi ikke få lov å sitte i vårt lille «smultronstället » i skogkanten?

Hun påpeker at danskene og finnene kan dra på sommerhuset sitt i Sverige uten å måtte sitte i karantene når de kommer hjem, og mener myndighetene bør se på en slik løsning.

– Jeg håper jo at det ikke bare er oss i Värmland som får dra til boligene våre igjen. Det er ikke alle som har økonomi eller mulighet til å dra andre steder enn feriehuset sitt.

GLADE: Nå håper Eva Karin og Per Gunnar at regjeringen vil åpne for at nordmenn som eier bolig i Sverige igjen kan dra til boligen uten karantene. Foto: Odin Jæger / VG

Ikke så ille som fryktet

– Det er litt rot her og litt rot der, påpeker Eva Karin.

– Hvordan føles det å være her igjen etter syv måneder?

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det føles godt å være her, men jeg tenker på alt som må skje for at det skal være litt oppe og stå, sier hun.

Roen som vanligvis finner veien til paret når de parkerer bilen utenfor Trollbråtan er ikke til stede i dag. Tilstanden på Trollbråtan var som fryktet.

– Hva står øverst på prioriteringslisten nå?

– Julepynten, mener Eva Karin.

– Jacuzzien, slår Per Gunnar fast.

Publisert: 29.07.20 kl. 11:18 Oppdatert: 29.07.20 kl. 11:37

