VARETEKT: Ghislaine Maxwell (58) ble arrestert av FBI under en dramatisk pågripelse den 2. juli i år. Under arrestasjonen i sitt eget hjem i New Hampshire, skal hun ha prøvd å rømme. Foto: REUTERS TV / REUTERS

Frigitte dokumenter skal vise Maxwells misbruk: – Trente jenter til å bli sexslaver

I nylig frigitte rettsdokumenter beskriver en av Jeffrey Epsteins overgrepsanklagere den psykologiske effekten av parets angivelige misbruk.

Nå nettopp

Over 600 sider med rettsdokumenter ble frigitt sent torsdag kveld, og inneholdt blant annet vitnemål fra mai 2016, skriver CNN. Dokumentene er en del av et sivilt søksmål mellom den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein, hans nylig pågrepne ekskjæreste Ghislaine Maxwell og Virginia Roberts Giuffre, en av dem som har anklaget paret for seksuelt misbruk.

les også Mysteriet Maxwell: Saksøkte Epsteins fond i mars

Maxwell er siktet for å ha rekruttert tre jenter som ble seksuelt misbrukt av Epstein. Hun har avvist anklagene. Ifølge nyhetsbyrået AP må hun forbli i varetekt frem til saken skal gå for retten i juli 2021.

Giuffre: – Dette er veldig tungt

Giuffre har tidligere forklart at hun i tenårene ble rekruttert av Ghislaine Maxwell, Epsteins tidligere kjæreste, og at hun skal ha blitt instruert av Maxwell til å ha sex med flere menn, deriblant prins Andrew.

I vitnemålet hennes blir Giuffre presset av forsvarere til å komme med flere navn på menn som Maxwell skal ha fått henne til å ha sex med. I tillegg til prins Andrew, nevnes tidligere guvernør for New Mexico, Bill Richardson, en mann som blir beskrevet som «en annen prins», samt en annen person som blir beskrevet som «eieren av den store hotellkjeden».

– Jeg har fortalt det jeg vet, svarer Giuffre.

– Jeg beklager. Dette er veldig tungt for meg og veldig frustrerende å måtte gå over. Jeg ... jeg husker ikke alle personene. Det var mange personer jeg ble sendt til, sa anklageren, ifølge CNN.

ANKLAGER: Virginia Giuffre (36), her under en pressekonferanse utenfor rettssalen på Manhattan i New York i sommer. Foto: Bebeto Matthews / AP

Under en høring i mai 2016 fortalte Giuffre at hun ble tvunget til å utføre oralsex på Maxwell i Epsteins nærvær, ifølge dokumentene.

– Ghislaine Maxwell brakte meg inn i menneskehandel-industrien. Det var hun som mishandlet meg både mentalt og fysisk. Det var hun som trente meg opp som en sexslave, fortalte Giuffre.

I dokumentene portretterer Maxwell og hennes forsvarer Giuffre som en ikke-troverdig forteller.

Maxwell og advokatene hennes har kjempet for å holde vitnemålet hun ga i 2016 skjult, men domstolen avslo dette. Ifølge BBC har advokatene hennes klart å få til en midlertidig blokkering av to andre dokumenter – et vitnemål fra 16. april koblet til Maxwells sexliv og et vitnemål fra en ikke-navngitt Epstein-anklager.

PARTNERE: Ghislaine Maxwell er tiltalt for å ha hatt en sentral rolle i å rekruttere unge ofre til Jeffrey Epstein. Foto: Patrick McMullan / Patrick McMullan

E-poster mellom Maxwell og Epstein

I vitnemålet sier Giuffre at hun ble sendt av Maxwell for å ha sex med ulike menn under dekke av at hun skulle gi dem «massasje».

– Og når de sier massasje så betyr det erotisk, ok? Det er deres navn for det, sa Giuffre.

– Jeg tror det er nok av andre vitner som kan fortelle hva massasje egentlig betyr. Ghislaine ba meg om å gå og gi ham massasje, som betyr sex, sa Giuffre.

Personens navn er sensurert.

De nylige frigitte dokumentene viser også e-post-korrespondanse mellom Maxwell og en e-postadresse som tilsynelatende er Epsteins fra 2015. I e-postene klager angivelig Epstein på den negative oppmerksomheten han har mottatt siden han ble siktet til å oppfordre til prostitusjon i 2007.

I en e-post sendt 25. januar 2015 skriver Epstein: «Du har ikke gjort noe galt og jeg vil oppfordre deg til å oppføre deg deretter. Gå ut, holdt hodet høyt, ikke som en dømt person på rømmen. Dra på fester. Håndter det».

E-postene går imot hva Maxwells forsvarere sa 14. juli. Da ba de om kausjon og argumenterte med at det er over ti år siden sist Maxwell hadde hatt kontakt med Epstein.

Om Maxwell blir dømt, kan hun vente en straff på opp mot 35 år.

I et intervju med BBC avviser prinsen at han har hatt sex med en 17 år gammel jente.

Skal ha ønsket skadelig info om prins

Dokumentene skal også vise hvordan Epstein angivelig tvang en mindreårig jente til å ha sex med prins Andrew. Hendelsen skal ha skjedd på Epsteins private øy. Ifølge dokumentene skal jenta, referert til som «Anonym nummer 3», ha fått beskjed om å gi prinsen det han ville ha, og rapportere detaljene tilbake til Epstein. Angivelig ble dette gjort i forsøk på å skaffe opplysninger som kunne være skadelige for prins Andrew, skriver The Guardian.

Ut ifra dokumentene, er det uklart om Anonym nummer 3 er Giuffre.

Prinsen har tidligere benektet anklagene om at han skal ha hatt sex med Giuffre.

Epstein var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner da han ble funnet død i en fengselscelle i New York i august i fjor.

Publisert: 01.08.20 kl. 05:33

Les også

Mer om Jeffrey Epstein USA

Fra andre aviser