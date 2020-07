forrige







fullskjerm neste METANLEKKASJE: Forsker Andrew Thurber dykker over flekker av mikrober nærme metanlekkasjen på havbunnen av Rosshavet i Antarktis.

Metanlekkasje oppdaget i Antarktis: – Bekymringsfullt

En lekkasje fra den kraftige drivhusgassen metan er oppdaget på havbunnen i Antarktis. Det kan sette fart på klimaendringene.

For første gang har det blitt oppdaget lekkasje av gassen metan fra havbunnen i Antarktis.

Det kan være dårlig nytt for klimaet.

Metangassen er nemlig mye mer potent enn CO2, og kan føre til store klimagassutslipp hvis den siver til vannoverflaten og videre ut i atmosfæren.

Og det er nettopp det som bekymrer forskerne bak rapporten i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B onsdag, som først ble omtalt av Reuters.

ANTARKTIS: På grunn av klimaendringer varmes havet i Antarktis sakte men sikkert opp. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Siver ut til atmosfæren

Tidligere har denne typen forskning på metan i havet fokusert på at lekkasjene skjer mellom 200–600 meter dypt.

Nå viser det seg at denne lekkasjen skjedde ti meter ned. Da kan den raskt sive ut i atmosfæren.

Vanligvis holdes gassen på plass ved havbunnen fordi mikrober «spiser opp» metanen og med det hindrer lekkasje.

Mannen bak rapporten, Andrew Thurber, sier til The Guardian at det er langt færre mikrober enn de trodde. Dermed er det fritt fram for metanen til å sive ut til atmosfæren.

Metangass har 28 ganger større oppvarmingeffekt enn karbondioksid, samtidig som metan brytes ned til omtrent halvparten over et tiår.

Hvorfor det lekker, skyldes mest sannsynlig ikke global oppvarming fordi havet der funnet er gjort, ikke har blitt betydelig oppvarmet.

Kan sette fart på klimaendringer

– Dette er noe vi har advart om og vært redd for at skal skje, sier Bjørn Samset i Cicero til VG.

Han sier lekkasjene fra havbunnen virkelig kan sette fart på klimaendringene.

–Det er bekymringsfullt. Dette viser at metanen kommer opp og ut i atmosfæren. Vi hadde håpet at det var mikrober som spiser opp metanen før den slipper ut så det holder seg i havet, men det ser ikke ut til å ha skjedd her.

Han sier at noe av problemet med metan er at de ikke har gode langtidsmålinger på det. Derfor vet de ikke hvor mye metan som lakk opp på 70–80-tallet. Det kan være det har skjedd hele tiden men at vi først har lagt merke det nå.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi vet at vannet blir varmere, og da tines frossen metan på havbunnen. Hvis det først begynner å slippes ut metan, blir det mer av det og da har vi ikke sjans til å gjøre noe med det.

Varmerekorder i Antarktis

De totale globale utslippene av klimagasser var på 51,8 milliarder tonn CO2 i 2018. Av dette utgjorde CO2 rundt 72 prosent, metan 19 prosent, N2O 6 prosent og f-gasser 3 prosent.

Havkilder til metan bidrar foreløpig med 1 prosent av de totale globale utslippene.

Metan er den dominerende klimagassen i jordbruket. Utslippene kommer hovedsakelig fra drøvtyggerne sau og storfe. Også fra uthenting av gass, skjer det metanlekkasjer.

I år ble det slått varmerekorder i Antarktis. Temperaturrekorder i januar førte til at Antarktis opplevde sin første offisielle varmebølge. Forskere sier det kan gi langsiktige virkninger på økosystemet.

Ved den australske forskningsstasjonen Casey ble det målt en ny makstemperatur på 9,2 grader 24. januar – som er midt på sommeren i Antarktis. Neste morgen ble det satt ny rekord for varmeste minimumstemperatur: 2,5 garder.

Is både på hav og på land er viktige målere på hvor fort klimaendringene skjer.

Det er de siste tiårene registrert betydelig oppvarming over enkelte deler av Antarktis og det er ventet betydelige endringer i årene som kommer. På sikt forventes det at havisen vil trekke seg tilbake, og at smeltende isbreer vil bidra sterkt til havnivåstigning, ifølge Polarinstituttet.

Også på andre siden av verden, i Arktis, smelter isen.

Metereologisk institutt melder fredag om rekordlite sjø-is i Arktis i juli.

På Twitter skriver de at det har vært lite is siden Arktis, og rekordlite siden 13. juli.

Publisert: 25.07.20 kl. 18:06 Oppdatert: 25.07.20 kl. 18:48

