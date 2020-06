KREML-TOPPER: President Vladimir Putin med talsmannen Dmitrij Peskov bak. Bildet er tatt under et besøk i Jerevan i oktober 2019. Foto: Alexei Druzhinin / Pool TASS/Sputnik Kremlin

Putins talsmann benekter at Russland står bak USA-opptøyer

USAs tidligere FN-ambassadør Susan Rice beskylder Russland for å støtte opptøyene. Vladimir Putins talsmann benekter påstandene.

– Vi følger selvfølgelig nøye med på hva som skjer i USA. Men alt som skjer der, er en intern affære, sier Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Vi har aldri blandet oss inn i amerikanske anliggender og kommer ikke til å gripe inn nå, sier Kreml-talsmannen.

Susan Rice, som var nasjonal sikkerhetsrådgiver under Barack Obama, sa på CNN søndag at opptøyene i USA er i henhold til «den russiske manualen».

– Ut fra min erfaring - jeg leser ikke etterretningsrapporter lenger - så kommer dette rett ut fra den russiske manualen. Jeg vil ikke bli overrasket om jeg får høre at de finansierer dette på en eller annen måte, sa Susan Rice i et intervju med CNNs Wolf Blitzer.

Putin-talsmann Peskov sier at Susan Rices synspunkt ikke samsvarer med hva dagens amerikanske presidentadministrasjon mener.

– Slike antydninger er selvfølgelig helt feilaktige. Etter det vi forstår, gjenspeiler det på ingen måte det offisielle synspunktet i Washington, sa Kremls talsmann ifølge Tass.

Donald Trump har flere ganger uttalt at forholdet til Putins Russland er veldig godt.

Utsagnet til Susan Rice kom som en kommentar til at president Donald Trump søndag sa at USA vil utpeke anti-fascistgruppen Antifa som en terrororganisasjon. Opptøyene i USA, som opprinnelig startet som en reaksjon på at svarte George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis, skal ha tiltrukket seg ytterliggående krefter fra begge sider, melder CNN.

– Å utpeke Antifa til en terrororganisasjon, er greit, men la oss også fokusere på de høyereekstreme Trump i det siste har kalt veldig fine mennesker. Vi har et problem, sa Susan Rice.

Professor Megan Squire ved Elon-universitetet er ekspert på de høyreekstreme miljøene i USA og sier at medlemmer av gruppen Proud Boys har vært å se blant demonstrantene i Raleigh i North Carolina.

Minnesotas guvernør Tim Walz (Demokratene) sa søndag at selv om opptøyene startet med George Floyd-protest, er det ingen tvil om at andre grupper nå har blandet seg inn. Ifølge CNN har imidlertid ikke amerikanske myndigheter foreløpig klart å legge fram bevis for at ytterliggående grupper deltar i opptøyene.

– Jeg vet at det er folk som kommet utenfra hit, men om de er toneangivende, vet jeg ikke, sa Walz ifølge CNN.

