TAR PILLER: President Donald Trump, her avbildet i Washington den 19. mai, har opplyst at han selv tar anti-malariamiddelet hydroksyklorokin. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Studie: Omstridt malariamedisin kan øke risikoen for å dø

En analyse av 96.000 sykehusinnlagte coronapasienter viser at de som har blitt behandlet med malariamedisinen hydroksyklorokin også har økt risiko for uregelmessig hjerterytme, skriver Washington Post.

Medisinen har blitt promotert av blant annet USAs president Donald Trump, som sier han tar den sammen med et antibiotikum som et forebyggende tiltak.

Studien Washington Post omtaler ble publisert fredag i tidsskriftet Lancet. Det er den største analysen hittil av risikoene og fordelene med å bruke malariamedisin på covid-19-pasienter.

Det har vært minst 13 studier de siste månedene på medisinens effekt på covid-19-pasienter, noen av dem kontrollerte randomiserte studier. Bevis på at den virker, for eksempel gjennom å drepe viruset eller å lette på symptomene, er så å si ikke-eksisterende.

– Antyder at den er skadelig

– Det er en ting om medisinen ikke har effekt, men denne studien antyder at den er skadelig. Hvis det var noe håp for denne medisinen, er dette døden for den, sier hjertelege Eric Topol ved Scripps Research Transnational Institute.

Om lag 15.000 av de 96.000 pasientene i studien ble behandlet med hydroksyklorokin eller klorokin alene eller i kombinasjon med et antibiotikum.

For dem som fikk medisinen alene var det 34 prosent økning i dødeligheten og 137 prosent økning i alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. For dem som fikk medisinen og et antibiotikum, økte dødeligheten med 45 prosent og risikoen for hjerteproblemer med 411 prosent.

Studien er en analyse av journaler fra tilbake i tid, og ikke en kontrollert studie der pasientene deles i randomiserte grupper der den ene får medisinen og den andre ikke, som regnes som selve «gullstandarden.» Enkelte forskere mener imidlertid studien likevel har betydning på grunn av dens størrelse.

Tidligere FDA-forsker Jesse Goodman sier funnene er «veldig bekymringsverdige», men sier studien kun viser korrelasjon mellom medisinen og visse utfall, og ikke kausalitet.

– Ingen grunn til optimisme

David Maron, som leder avdelingen for forebyggende kardiologi ved Stanford University School of Medicine, uttaler: «disse funnene gir absolutt ingen grunn til optimisme med tanke på at disse legemidlene kan være nyttige for å forebygge eller behandle covid-19.»

Trump sier han tar hydroksyklorokin i forebyggende hensikt og avviser at han er smittet av coronaviruset.

– Jeg blir testet jevnlig. Jeg vil ikke, men jeg er jo president. Jeg har alltid testet negativt. Ingen symptomer, men jeg tar det fordi jeg hører mye bra om det, sa han mandag kveld.

Trump-administrasjonen har tidligere i ekspressfart godkjent at leger kan skrive ut resept på legemiddelet til behandling av pasienter som er syke med covid-19.

FDA (amerikanske legemiddelmyndigheter) rykket senere ut og sa at medisinen bare er godkjent til bruk mot malaria, men at den skal testes på coronapasienter.

Publisert: 22.05.20 kl. 16:09

