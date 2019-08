MØTE: USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron i Biarritz i Frankrike. Foto: Andrew Harnik / AP

Trump om Macron-lunsj under toppmøte: - Det beste møtet vi har hatt

Skogbrannene i Amazonas har allerede skapt uenigheter før toppmøtet i Frankrike, og flere av statslederne har store utfordringer på hjemmebane. Klarer verdens toppledere å bli enige i år?

Lørdag ettermiddag skriver Frankrikes president på Twitter at årets G7-møte er i gang. President Donald Trump melder – også på Twitter – at han nettopp har gjennomført en lunsj med Macron.

– Mange gode ting skjer for våre land. Stor helg med andre verdensledere, skriver Trump.

Foreløpig virker tonen å være hyggeligere enn ved fjorårets G7-møte, da de to statslederne gikk hardt ut mot hverandre på nettopp Twitter.

TOPPMØTE: Statslederne i G7-landene er på plass i Frankrike for å diskutere store verdensspørsmål. Fra venstre: Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Giuseppe Conte og EU-leder Donald Tusk. Foto: Andrew Parsons / PA Wire

Litt senere melder Trump at Macron-lunsjen faktisk var det beste møtet han har hatt under G7 så langt, og han roser den franske presidenten.

– Frankrike og president Emmanuel Macron har gjort en veldig god jobb med det viktigte G7-møtet. Lunsj med Eammanuel er det beste møtet vi har hatt hittil. Kveldsmøtet med verdenslederne gikk også bra. Vi gjør fremgang!

Fyrhusmiddag og luksus-resort

G7 er en sammensetting av verdens mektigste land. Hvert år møtes landene for å diskutere viktige spørsmål rundt global økonomi, politikk, sikkerhet og samfunn.

I år er Frankrike og president Emmanuel Macron vertslandet for statslederne fra USA, Canada, Tyskland, Storbritannia, Japan og Italia, i tillegg til EU-lederen. Møtene vil bli avholdt i et luksus-resort i den franske havnebyen Biarritz, rett ved den spanske grensen.









Den ellers populære feriebyen er nærmest i «lock-down» under møtet. Badeglade turister er byttet ut med politipatruljer og et enormt presseoppbud. På luksusresortens tak står bevæpnede sikkerhetsvakter.

Togstasjoner og den lokale flyplassen er stengt for helgen, og de mange surferne som vanligvis rir på bølgene er blitt hindret adgang til sjøen.

Trump, som er vant til høye bygninger, har byttet ut hustak med havutsikt når han lørdag kveld skal dele en middag med de andre statslederne i det 73 meter høye fyrhuset i Biarritz.

HØY MIDDAG: I løpet av kvelden vil statslederne i G7-landene møtes i fyrhuset i havnebyen Biarritz. Foto: Ludovic Marin / AP

Utfordrende klimasamtaler

Under fjorårets møte ble statslederne enig i alle punkter, med unntak av klima. President Donald Trump dro fra møtet tidligere.

På grunn av økende uenigheter mellom statslederne vil de for første gang siden møtene startet i 1975, ikke signere en felles slutterklæring, ifølge CNBC.















PÅ PLASS: Samtlig statsledere har ankommet Biarittz. Fra venstra: Boris Johnson (Storbrtittania), Donald Trump (USA), Justin Trudeau (Canada), Giuseppe Conte (Italia), Shinzo Abe (Japan) og Angela Merkel (Tyskland).

I år har Macron varslet at skogbrannene i Amazonas vil bli et av temaene under årets møte. Det har ikke falt i god jord hos Brazils kontroversielle president Jair Bolsonaro, som har anklaget den franske presidenten for å ha en «kolonist-tankegang». Han fikk raskt støtte fra Trump i flere Twitter-meldinger.

Det kan se ut som klimadiskusjonene kan bli et hett tema i år også.

I tillegg til klima, vil statslederne diskutere utenrikspolitiske saker som spenningen rundt Iran og India og Pakistan, skriver CNN.

Uroligheter på hjemmebane

Under fjorårets møte var splittelsen mellom de syv statslederne tydelig. Seks av landene, med unntak av Storbritannia, delte bilder av samme situasjon, men med hver deres vinklinger og historier.

INTENST: Bildet av topplederne gikk verden rundt Foto: JESCO DENZEL / Bundesregierung

Mens Japans statsminister lørdag kan juble over å være den lengst sittende japanske statsministeren i fredstid, har flere av de andre statslederne hatt noen turbulente måneder.

I år er den nyvalgte britiske statsminister Boris Johnson skal være med på sitt første G7-møte. I forkant av møtet lovte han å ta opp klimasaken og likestillingskampen. Når han kommer hjem fra Frankrike fortsetter arbeidet med å få Storbritannia ut av EU 31. oktober.

DEBUT: Samtlige statsledere var til stede under fjorårets G7-møte, med unntak av Boris Johnson. Hjemme i Storbrittania venter tøffe Brexit-forhandlinger - som kanskje også blir tema for samtalene med de andre europeiske statslederne.

Italias statsminister Giuseppe Conte kunngjorde tidligere denne uken at han går av som statsminister etter flere konflikter i regjeringen.

President Donald Trump er allerede godt i gang med valgkamp, før neste års presidentvalg. Han kjemper nå en handelskrig mot Kina – og, ifølge CNN, velgerflukt.

Publisert: 24.08.19 kl. 18:48 Oppdatert: 25.08.19 kl. 01:43