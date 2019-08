Storbritannias statsminister Boris Johnson lover å gi 10 millioner pund til Amazonas i etterkant av de store brannene som herjer regnskogen. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB scanpix

Boris Johnson lover 10 millioner pund til Amazonas

Storbritannia skal hjelpe til med å reparere skadene på regnskogen i Amazonas etter den siste tidens omfattende branner.

Pengene skal gjøres tilgjengelig umiddelbart, heter det i en uttalelse fra den britiske regjeringen på den siste dagen av G7-toppmøtet i franske Biarritz.

– Denne uken har vi alle sett med skrekk hvordan regnskogen i Amazonas brenner foran øynene på oss. Vi kan ikke overse realitetene og de skadene vi påfører naturen, sier statsminister Boris Johnson.

Han sier verdenssamfunnet er nødt til å takle viktige miljøspørsmål som klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

– Vi kan ikke stanse klimaendringene uten å beskytte naturen, og vi kan ikke gjenopprette skadene på naturen uten å ta tak i klimaendringene. Dette er to sider av samme sak, og vi kan ikke fikse den ene utfordringen uten å fikse den andre, sier Johnson.

BRENT: Bildet viser et brent område i regnskogen i nærheten av Boca do Acre i Brasil. Foto: LULA SAMPAIO / AFP

G7 enige om å hjelpe

Løftet om det økonomiske bidraget – som tilsvarer rundt 110 millioner kroner – kommer dagen etter at Frankrikes president Emmanuel Macron sa at verdenslederne er enige om å hjelpe landene som er berørt av de store skogbrannene.

Som vert for møtet i Biarritz har Macron satt krisen i Amazonas høyt på dagsordenen. Det har irritert Brasils president Jair Bolsonaro, som har langet ut mot Macron og beskyldt ham for å blande seg inn og for å ha «en koloniherrementalitet».

Johnson sier i uttalelsen mandag at Storbritannia håper å være vertskap for FNs klimakonferanse COP26 neste år. Han sier et viktig tema på konferansen vil være å finne løsninger i naturen, som å gjenopprette skogsområder, som kan motvirke klimaendringer.

