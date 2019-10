DREPT HJEMME: Familien har frigitt dette bildet av Atatiana Jefferson (28), som ble drept på sitt eget soverom i Forth Worth i Texas. Foto: Familien via AP

Politimann skjøt og drepte Atatiana (28) - siktet for drap

Atatiana Jefferson ble lørdag skutt og drept i sitt eget hjem av en hvit politibetjent. Nå er han siktet for drap.

Politimannen som lørdag skjøt og drepte Atatiana Jefferson (28) gjennom soveromsvinduet hennes i Forth Worth i Texas, er siktet for drap. Det melder nyhetsbyrået AP.

Tidligere mandag sa han opp jobben som politibetjent, og like etterpå ble han ifølge politikontoret i Forth Worth pågrepet og fengslet.

Politbetjenten oppsøkte sammebn med kolleger Jeffersons hjem etter melding fra en nabo som var bekymret fordi døren sto åpen, og skal ikke ha identifisert seg som politi før det ble avfyrt skudd.

HER SKJEDDE DRAPET: Et kulehull vises på soveromsvinduet i huset i Forth Worth. Foto: Jake Bleiberg / AP

Fungerende politisjef i Fort Worth Ed Kraus sier mandag at det ikke er noe som tyder på at politiet banket på døren hos Jefferson, og at det er slått fast at hun døde av et skudd som ble avfyrt fra bakgården og gjennom soveromsvinduet.

I september i fjor ble en svart mann skutt i sin egen leilighet i samme delstat, av en hvit politikvinne som hevder hun trodde han var en inntrenger. I sin forklaring har hun fortalt at hun trodde hun gikk inn i sin egen leilighet. 26 år gamle Botham Jean satt foran TV-en og spiste is da han ble skutt og drept av Amber Guyger.

Politikvinnen ble 2. oktober i år funnet skyldig i forsettlig drap, og dømt til ti år i fengsel.

Publisert: 15.10.19 kl. 03:01