AVVENTER: I 2017 var Boris Johnson utenriksminister og tente den norske julegranen utenfor britisk UD sammen med sin norske kollega Ine Eriksen Søreide. Nå prøver Johnson på nytt å få Brexit-avtalen igjennom det britiske parlamentet. Foto: Tore Kristiansen

Eriksen Søreide: Alle er tjent med et ordnet Brexit

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at alle vil tjene på et ordnet brudd mellom EU og Storbritannia. Hun mener at den nye Brexit-avtalen legger til rette for nettopp det.

– Det er vanskelig å si hva som skjer resten av dagen og de neste dagene. Men vi fortsetter forberedelsene for å ivareta norske interesser best mulig. Den siste avtalen som kom på plass 17.oktober legger jo til rette for det, sier Eriksen Søreide til VG mandag ettermiddag.

Møtte i Stortinget

Tidligere mandag møtte hun Stortingets europautvalg og gikk gjennom status for Brexit.

Stikk i strid med ønsket fra statsminister Boris Johnson, ønsket et flertall i Underhuset i London å skyve den endelige Brexit-voteringen foran seg lørdag.

Mandag har Boris Johnson igjen krevd at parlamentet skal votere over avtalen med EU. Speaker John Bercow skal senere mandag kunngjøre om han vil tillate en slik ny votering, ifølge BBC.

Vil tjene alle

– Vi vet jo fortsatt ikke om de bryter ut 31.oktober. Men jeg mener at avtalen med EU legger forholdene bedre til rette for et ordnet Brexit. Det vil jo tjene alle, sier utenriksministeren.

– Men det er forsatt mye politisk usikkerhet?

– Det er jo høyst uklart om avtalen blir stemt over i dag eller senere denne uken, eller om det blir gjort endringer i den såkalte gjennomføringsloven. Akkurat nå ser det ut til å være et knapt flertall for den nye avtalen, selv om den ikke ble stemt over lørdag, sier Eriksen Søreide.

Medisin-knapphet

Tilgangen til livsnødvendige legemidler i Norge har vært en av mange bekymringer for norske myndigheter i den siste tiden.

– Storbritannia er en stor legemiddelprodusent. Alle land i Europa vil kunne merke at det kan bli en problematisk situasjon, og det det kan bli mangler. Men vi skal være godt forberedt for at dette skal bli minst mulig problematisk. Samtidig er det forhold her som vi ikke kontrollerer alene, sier utenriksministeren.

Publisert: 21.10.19 kl. 16:26







