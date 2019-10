FLERE DREPT: Demonstrasjonene og uroen har pågått i fem dager i Irak. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Demonstrasjonsbølge i Irak: 100 personer drept

Dødstallene stiger og portforbudet i Irak er opphevet etter kraftige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter siden tirsdag.

NTB-AFP

Statsminister Adel Abdul-Mahdi opphevet portforbudet klokken 5 lokal tid lørdag morgen.

I morgentimene strømmet folk ut i gatene igjen for å kjøpe grønnsaker og andre matvarer som er blitt doblet i pris siden uroen brøt ut tirsdag.

– Hvis leveforholdene ikke bedres, kommer demonstrantene til å dukke opp igjen, sier 70 år gamle Abu Salah, en av dem som beveget seg ut i gatene lørdag morgen.

Demonstrasjonene har vært rettet mot vanstyre, korrupsjon og høy arbeidsledighet. Uroen utgjør den hittil største utfordringen som Mahdi og hans knapt ett år gamle regjering har stått overfor.

100 drept

Uroen startet tirsdag. To dager senere innførte Mahdi portforbud, uten at det stanset demonstrasjonene. Myndighetene har også periodevis kuttet tilgangen til internett for å hindre bruk av sosiale medier.

Lørdag formiddag opplyser nasjonalforsamlingens menneskerettighetskommisjon at 100 personer blitt drept i uroen i Bagdad og andre byer sør i landet siden tirsdag, skriver AFP.

I samme periode har over 4.000 personer blitt såret. 540 demonstranter er blitt pågrepet. Nesten 200 av dem sitter i varetekt, ifølge kommisjonens tall.

Etter opphevingen av portforbudet lørdag morgen var nettilgangen fortsatt nede, og veisperringer var fortsatt i bruk. Senere lørdag skulle nasjonalforsamlingen tre sammen.

PROTESTERER: Tusenvis av demonstranter, hovedsakelig unge regimekritiske menn, protesterer mot korrupsjon, arbeidsledighet og dårlig offentlige tjenester. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Ber regjeringen gå av

Den religiøse lederen for Iraks sjiamuslimer, ayatolla Ali al-Sistani, ga fredag sin støtte til demonstrantene og ba regjeringen om å lytte til dem «før det er for sent».

Samme dag ba den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr, som sto bak masseprotestene i Bagdad i 2016, regjeringen gå av.

– Regjeringen bør gå av, og det bør holdes nyvalg under oppsyn fra FN, uttalte Sadr i en skriftlig uttalelse.

FN er bekymret over de høye dødstallene. FNs menneskerettighetsråds talsperson Marta Hurtado ba fredag om at de voldelige handlingene må etterforskes omgående.

Publisert: 05.10.19 kl. 12:08