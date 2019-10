RASER MOT DEMOKRATENE: Presidenten på sitt Ovale kontor mandag. Foto: Chris Kleponis / POOL / CNP POOL

Trump om riksrettsprosessen: – Et kupp

Riksrettsprosessen mot ham er «et kupp», mener USAs president Donald Trump.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Nå nettopp







– Etter hvert som jeg lærer mer og mer, har jeg kommet til konklusjonen at det som skjer ikke er riksrett, det er et kupp, hvor meningen er å ta makten fra folket, skriver presidenten blant annet i flere Twitter-meldinger natt til onsdag norsk til.

Donald Trump fortsetter med det sine protester mot den pågående riksrettsgranskingen – og med angrepene på demokratene som har satt den i gang.

Ifølge Trump er hensikten med «kuppet» mot ham å ta fra det amerikanske folket rettigheter som Gud har gitt dem: Folkets makt, stemmeretten deres, friheten deres, det andre grunnlovstillegget – som er retten til å bære våpen, religionen deres, militæret og grensemuren.

Trumps melding kommer etter at hans rådgiver Peter Navarro sa til Fox News at han mener presidenten utsettes for forsøk på et statskupp, skriver NBC nyheter.

Fikk du med deg? Magne Furuholmen om Donald Trump i «a-ha»-video: – Absurd

Trump kalte også Mueller-etterforskningen for et «kuppforsøk».

Trumps generelle oppslutning er for øvrig rekordlav, ifølge en fersk måling utført av CNBC. Kun 37 prosent av amerikanere sier i den at han gjør en god jobb.

I den samme målingen svarer 47 prosent likevel at de er mot en riksrettssak mot presidenten, mens 44 prosent mener riksrett er nødvendig.

Publisert: 02.10.19 kl. 03:59







Mer om