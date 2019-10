I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

UD: De norske barna i al-Hol er ikke Norges ansvar etter barnekonvensjonen

Utenriksminister Ine Marie Eriksen fastslår at Norge ikke har et ansvar etter FNs barnekonvensjon for de norske barna i al-Hol leiren i Syria.

Utenriksministeren svarer skriftlig på et spørsmål fra MDG-parlamentariker Une Bastholm, som spurte om følgende:

«Barnekonvensjonen slår fast at Norge har ansvar for alle barn innenfor vår jurisdiksjon. Når det gjelder Al-hol leiren i Syria der en norsk fireåring er livstruende syk, er det uklart om noen stater har jurisdiksjon. Mener ministeren at Norge har et ansvar etter barnekonvensjonen for ivaretagelse av rettighetene til norske barn i Al Hol-leiren?»

Svaret fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide inneholder følgende konklusjon:

«Det følger av barnekonvensjonen at en statspart er forpliktet til å sikre konvensjonsrettighetene for ethvert barn innenfor statens jurisdiksjon. De norske barna i leiren Al-Hol i Syria befinner seg ikke innenfor norsk jurisdiksjon. Norge har derfor ikke en forpliktelse etter barnekonvensjonen til å sikre deres konvensjonsrettigheter.»

Skuffet

Une Bastholm fra MDG tok tidligere til orde for at Stortinget skulle instruere regjeringen til å hente hjem en syk 4-åringen og moren, et forslag som ble nedstemt i Stortinget. Hun sier til VG at hun er skuffet over svaret fra utenriksministeren.

– Her svarer ikke regjeringen på det vanskeligste, nemlig at leirene ligger i det som er et statløst område, der den norske gutten heller ikke får sine rettigheter i henhold til barnekonvensjonen ivaretatt av syriske myndigheter, sier Bastholm.

– Vi har grunnlovsfestet at barnets beste skal legges til grunn, og i dette tilfellet må den syke gutten hentes hjem sammen med moren, ettersom det er den eneste måten man kan hjelpe ham på, fortsetter hun.

TYNN: Dette bildet fra september viser den svært magre 4-åringen da han skal veies i al-Hol leiren. Den gang veide han bare 11 kilo, omtrent det samme som en gjennomsnittlig norsk ettåring.

UNICEF: – Har ansvar

Tidligere har FNs barnefond, UNICEF, gått ut i VG og bedt om at Norge gir konsulær bistand for å hjelpe barn av norske IS-kvinner med å komme hjem til Norge. UNICEF mener Norge har et ansvar for de norske barna:

– Norske myndigheter er forpliktet etter FNs barnekonvensjon og etter den norske barneloven til å hjelpe disse barna. De har krav på innreise til Norge dersom de er norske statsborgere, og da har disse barna også rett til å få sine behov ivaretatt, har generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, tidligere slått fast i VG.

Det bor i alt fem norske IS-kvinner med til sammen seks norske barn i to interneringsleirer i Syria. Det har i flere måneder pågått en heftig politisk debatt om hvorvidt Norge skal hente barna hjem eller ikke, og om det i så fall skal skje med eller uten mødrene.

Leirene befinner seg midt i regionen som de syriske kurderne kontrollerer, og der det de siste ukene har vært omfattende krigshandlinger. I tekstmeldingene under kan du lese hvordan en av de norske kvinnene i leiren beskriver forholdene:













UD: – Vi følger med

VG har spurt Utenriksdepartementet om hvordan de jobber for å kunne hjelpe de norske barna i leirene nå, og hvordan utviklingen på bakken i Syria endrer det arbeidet:

– Vi følger nøye med på hvordan militæroperasjonen påvirker situasjonen i leirene der personer med tilknytning til ISIL holdes. Den konsulære bistanden utenrikstjenesten kan tilby og hvilken hjelp de lokale helsetilbyderne kan gi, vil til enhver tid avhenge av blant annet sikkerhetssituasjonen. Utenriksdepartementet har i mange år frarådet alle reiser til eller opphold i Syria. Dette blant annet på grunn av den svært ustabile sikkerhetssituasjonen, svarer statssekretær Audun Halvorsen.

– Arbeidet med å forsøke å bistå norske borgere i området som har bedt om konsulær bistand, har vært og er høyt prioritert. Regjeringen har hele tiden sagt at vi er bekymret for barn av norske borgere som er internert i Syria. Av hensyn til sikkerheten for de berørte, kommer vi ikke til å si noe om eventuelt pågående arbeid, fortsetter han.

