Forsker om fredsprisvinner Abiy Ahmed: – En «risky» pris å gi

NUPI-forsker Cecdric H. de Coning mener det er risikabelt å gi Nobels fredspris til noen som fortsatt regjerer.

Fredag ble det klart at Etiopias statsminister Abiy Ahmed tildeles Nobels fredspris for 2019, for sin innsats for fred og internasjonalt samarbeid.

Spesielt var det hans initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea som gjorde han til en vinner hos Nobelkomiteen.

Gratulasjonene har strømmet inn fra både norske og utenlandske politikere, forskere og organisasjoner, som hyller Nobelkomiteens avgjørelse.

Det er imidlertid ikke utelukkende positive reaksjoner på fredsprisvinneren.

– Jeg synes det er en flott anerkjennelse av de veldig store og modige forandringene han har innført med sitt lederskap i Etiopia og regionen, sier seniorforsker Cedric H. de Coning ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til VG.

Han peker på at Ahmed også har bidratt til å forbedre situasjonen i Sudan, hvor han spilte en viktig rolle i å få slutt på konflikten mellom militærrådet og sivile demonstranter, og å bidra til å megle frem fredsavtalen som har ført til den nåværende sivile regjeringen i Sudan.

– Jeg mener likevel det er en litt «risky» pris å gi. Vi har jo blant annet lært fra da de ga fredsprisen til USAs daværende president Barack Obama at det er risikabelt å gi prisen til noen som fortsatt regjerer. De kan bli involvert i situasjoner som setter prisen i vanry, sier han.

FREDSPRISVINNER: Abiy Ahmed ble tildelt Nobels fredspris 2019 fredag. Foto: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Fortsatt spenninger i landet

Selv om Ahmed har fått skryt for reformene sine og fredsprosessen med Eritrea, er det fortsatt uro i Etiopia.

Utenrikspolitisk talsmann i KrF, Knut Arild Hareide, sier at spenningene og de uløste spørsmålene gir usikkerhet om utviklingen fremover i landet.

– Derfor er det mitt håp at fredsprisen fungerer som en viktig støtte til videre demokratisering og konsolidering av fredsarbeidet. Et viktig skritt på veien er å få på plass demokratiske valg i Etiopia, sier Hareide.

GRATULERER: KrFs utenrikspolitiske talsperson, Knut Arild Hareide, gratulerer Abiy Ahmed med fredsprisen. Han understreker samtidig at det fortsatt er spenninger i Etiopia. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Kan ha kommet for tidlig

Etiopia-ekspert Jon Harald Sande Lie sier til VG at det var et fornuftig og bra valg å gi fredsprisen til Ahmed. Han støtter dog de som mener prisen kanskje kommer litt for tidlig.

– Et problem er jo at grensen med Eritrea er blitt lukket igjen etter at den ble åpnet i fjor. I tillegg har det kommet nye konflikter internt i Etiopia som statsministeren ikke helt har greid å dempe.

Ahmeds reformer har løftet lokket av de etniske spenningene i Etiopia, og volden det har ledet til har drevet 2,5 millioner mennesker på flukt, skriver BBC.

– Den store lakmustesten for Abiys regjeringstid er valget i 2020. Han har satt i gang masse reformer, men man har ikke sett effektene av dem ennå. Noen vil nok mene at det er for mye for tidlig.

– Samtidig er det spennende å se hvordan fredsprosessen overfor Eritrea utvikler seg. Klarer de å komme fram til en avtale om migrasjon, toll og handel, og blir grensen åpnet igjen?

Avdempede reaksjoner i Nord-Etiopia

Sande Lie er selv i det nordlige Etiopia når VG ringer ham. Ifølge seniorforskeren er reaksjonene avdempet der.

– Det er ikke her i nord Abiy har den største basen. Jeg fikk en SMS da jeg satt i møte med noen lokale her nede, og deres reaksjon var «ja okei». De mente det er for tidlig, og at han ikke har gjort nok for å bygge bro mellom de forskjellige etniske gruppene, sier han.

– Situasjonen er nok annerledes i hovedstaden Addis Abeba. Men her i Mekele kan man trygt si at reaksjonene er avdempede.

Amnesty: – Han må gjøre mer

Generalsekretær Kumi Naidoo i Amnesty International er glad for at Ahmed mottok fredsprisen. Samtidig ber han Ahmed om å gjøre mer for menneskerettighetene i landet sitt.

– Ahmeds jobb er langt ifra ferdig. Denne prisen bør motivere ham til å takle menneskerettighetsutfordringene som gjenstår, og som truer med å reversere det som hittil er oppnådd, sier han.

På vegne av organisasjonen Nobel Peace Prize Watch sier Fredrik Heffermehl at nobelkomiteen kunne hatt større ambisjoner.

– Vi anerkjenner de store bidragene han har gjort for lokale fredsavtaler, men vi hadde håpet at de norske prisutdelerne nå hadde forstått at nobel hadde større ambisjoner – om globalt samarbeid om nedrusting og verdensfred, skriver han i en uttalelse, ifølge NTB.

