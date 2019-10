Syrias president Bashar al-Assad, her fra et møte i Tehran februar 2019. Foto: SalamPix/ABACA / ABACA

Assad advarer Tyrkia: Vil svare med «alle legitime midler»

Syria kommer til å imøtegå Tyrkias militære intervensjon med «alle legitime midler», advarer president Bashar al-Assad.

Presidenten kom torsdag med sin første offentlige uttalelse siden Tyrkia innledet militæroffensiven mot de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria 9. oktober, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vi kommer til å svare på det og konfrontere det, i alle sine former, overalt i Syria, ved å bruke de legitime midlene vi har til vår rådighet, sa Assad til Iraks nasjonale sikkerhetsrådgiver Faleh al-Fayad.

Uttalelsen kommer fire dager etter at Assad-regimet inngikk en avtale med den kurdiske SDF-militsen, om å utplassere syriske militærstyrker ved grensen mot Tyrkia.

Russland, som står på Assads side i krigen, sendte også forsterkninger til regionen og overtok amerikanernes militærbase i byen Manbij. Russiske myndigheter har sagt at de ikke vil tillate militære sammenstøt mellom syriske regjeringssoldater og styrker fra NATO-landet Tyrkia.

SOHR: 300.000 på flukt

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har så langt nektet å gi etter for presset fra blant annet USA, EU og Den arabiske liga om å stanse den pågående militæroffensiven i Syria, og torsdag fortsatte kampene for den niende dagen på rad.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) anslår nå at 300.000 er drevet på flukt siden angrepene startet – 110.000 mer enn det FN anslo tidligere denne uken. Internasjonale hjelpeorganisasjoner slår alarm om den humanitære situasjonen for menneskene på flukt, som mangler mat og vann.

Karl Schembri, talsmann for Flyktninghjelpen, sier at volden gjør det vanskelig å nå fram til hundretusener av mennesker som er avhengig av hjelp.

– Det er blitt usikkert for hjelpearbeidere å utføre mye av det daglige arbeidet, og det har ført til at flere leirer for internt fordrevne er utenfor rekkevidde for hjelpeorganisasjonene, sier han.

Syrisk-kurdiske myndigheter har bedt om en humanitær korridor ut av byen slik at sivile kan evakueres.

Samtidig har Det hvite hus varslet at USA forbereder seg på å innføre nye sanksjoner mot Tyrkia, i et forsøk på å stanse militæroffensiven.

– Vi vil ta i bruk sanksjoner, og vi vil muligens ta i bruk flere sanksjoner for å få kontroll på Tyrkia, sier økonomisk rådgiver Larry Kudlow i Det hvite hus i et intervju med CNBC.

Publisert: 17.10.19







