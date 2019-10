STYRTET: Det kom kraftig røyk fra stedet etter at et bombefly styrtet ved Bradley International Airport. Foto: Antonio Arreguin via AP

Bombefly fra andre verdenskrig styrtet i USA

Minst én omkom da et bombefly fra andre verdenskrig styrtet med 13 personer om bord ved en flyplass i delstaten Connecticut i USA.

NTB-AP

Én person er bekreftet omkommet, og fem er kjørt til sykehus med alvorlige brannskader etter ulykken. Tilstanden til de øvrige syv som var om bord, er ikke kjent.

Flyet som styrtet ved Bradley International Airport, var av typen Boeing B-17. Ifølge øyenvitner fikk det problemer kort tid etter avgang og styrtet i en bygning da det forsøkte å lande igjen.

GAMLE FLY: Boeing B-17-flyene er kjent som «Flying Fortress», og ble brukt av allierte styrker i Europa under andre verdenskrig. Dette er et arkivfoto. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB scanpix

Et øyenvitne forteller at han så en stor oransje ildkule etter at flyet traff bakken og at det kunne høres en mindre eksplosjon om lag et minutt senere.

USAs luftfartsmyndighet (FAA) opplyser at flyet var sivilt registrert.

Ifølge NBC arrangeres det denne uken en oppvisning med veteranfly brukt under andre verdenskrig ved flyplassen.

B-17 er kjent som «Flying Fortress» og ble brukt av de allierte styrkene i Europa under andre verdenskrig.

Publisert: 02.10.19 kl. 17:59 Oppdatert: 02.10.19 kl. 20:18







