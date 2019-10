STØTTER JOHNSON: Lars Karlsson mener tilbudet EU har fått fra britene er noe EU bør se nærmere på, for å løse brexit. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Svensk grense-ekspert roser Boris Johnsons brexit-forslag

LONDON (VG) «Ja, absolutt!» er svaret til Lars Karlsson når VG spør om Boris Johnsons siste tilbud til EU er fornuftig. Svensken har jobbet med toll og grenser i 35 år. Han sier løsningen på grensen til Nord-Irland er enkel, men at tiden er knapp.

Nå nettopp







– Min innstilling er at det finnes en løsning. Vi behøver ikke bygge grenser som vi gjorde for 50 år siden, sier Lars Karlsson til VG.

Få kan like mye om toll og grenser som ham. Den tidligere tollsjefen fra Sverige har jobbet med grensespørsmål i 120 land, og vært direktør i Verdens tollorganisasjon (WCO).

De siste tre årene har han fordypet seg i brexit for å løse den umulige knuten på tråden mellom EU og Storbritannia, nemlig den 500 kilometer lange grensen til Nord-Irland.

Hvis partene ikke enige om den blir det heller ingen brexitavtale.

GRENSESTRID: Etter brexit vil Nord-Irland ikke lenger være en del av EU, mens Irland i sør er det. Foto: Grafikk: VG/Simen Grytøyr

Etter brexit blir irske-øya i praksis delt i to: Irland er i EU og Nord-Irland er ikke det. Det betyr ulike regler.

Hvordan skal kontroll av mennesker, varer og lastebiler foregå der EUs marked slutter og Storbritannias grense starter? Fra begge sider kommer et urokkelig krav: Grensen må være åpen som i dag for å unngå at tiår med konflikt og uro blusser opp igjen.

FAKTA: KONFLIKTEN I NORD-IRLAND Over 3.500 mennesker ble drept under «The Troubles», som varte fra 1968 til 1998.

Hovedmotsetningen i konflikten var mellom katolske nasjonalister som ønsket at Nord-Irland skulle bli del av et forent Irland, og protestantiske unionister som ville bli i Storbritannia.

Langfredagsavtalen ble inngått i 1998. Den legger grunnlaget for fredsprosessen og selvstyre i Nord-Irland.

Brexit-avstemningen har ført til bekymring for at uroen i regionen nok en gang kan blusse opp, fordi det da vil bli en grense mellom Nord-Irland og Irland, siden Irland er EU-medlem.

I Nord-Irland stemte 56 % for å bli i EU.

les også Grensen til besvær: EU og Storbritannia blir ikke enige om grensen Mark krysser hver dag

En grense fri for porter og overvåkning

– Har man politisk vilje og tillit til hverandre trengs ikke fysiske sperrer, sier Lars Karlsson.

Han har vært i tre høringer i parlamentet for å dele sin ekspertise som tollekspert. Nylig ga han og 23 eksperter fra hele verden ut en rapport.

Det de foreslår er langt på vei det samme som Boris Johnson har tilbudt EU.

De vil bruke GPS-tracking, mobiltelefoner og elektroniske skjema, og forsegle lastebiler før de kjører for å levere varer over grensen.

– Er forslagene en garanti mot kameraer og overvåkning på grensen, som kan føre til uro?

– Ja, fra et teknisk perspektiv fungerer dette, men jeg kan ikke garantere at det ikke blir urolig. Det må finnes tillit mellom partene. EU og Irland må finne kompromisser sammen med britene.

MURMALERIER: Overalt i Nord-Irland finnes kunst på veggene som minner om «The Troubles» – en voldelig og urolig periode som varte i 30 år. Foto: NEIL HALL / EPA

Dette er forslagene

Karlsson forteller at store bedrifter som Guinness og Baileys allerede jobber på denne måten. Små selskaper i Nord-Irland må imidlertid omstille seg – det vil koste penger og kan bli et ork for dem.

Her er forslagene i rapporten. Lenger ned kan du se Boris Johnsons EU-tilbud og sammenligne.

Varer fortolles unna grensen, før kjøring og ved ankomst. Alt er registrert elektronisk.

Lastebiler som kjører fra A til B blir forseglet før de kjører, for å hindre tyveri og smugling. Varer som fraktes innen EU gjennom Sveits gjør allerede dette.

Små bedrifter i Nord-Irland betaler ikke moms i dag. Rapporten foreslår at de også slipper toll.

Britene oppretter et fond som dekker utgiftene til bedrifter i Irland og Nord-Irland som får ekstra kostnader. Dette er britene positive til.

FORTID: Skilt i Newry i Nord-Irland minner om fortiden. Frem til 1993 var det tollkontroller mellom Irland og Nord-Irland. Foto: PAUL FAITH / AFP

– Du får dette til å høres så enkelt ut.

– Det ér enkelt, om en vanskelig historie på irske-øya ikke var der. Det er andre grenser i verden som er vanskeligere. Kongo og Rwanda, eller USA og Mexico. Våre forslag er både innenfor internasjonal standard og EUs tollregler når de handler med land utenfor EU, sier Karlsson.

LUNKENT: Irlands statsminister Leo Varadkar i møte med Boris Johnson. Foto: CHARLES MCQUILLAN / POOL / GETTY IMAGES POOL

Tiden renner ut

Denne uken har statsministeren levert det Downing Street omtaler som britenes endelige tilbud til EU. Her er hovedtrekkene:

Nord-Irland blir i EUs indre marked for varer, mat og jordbruk. Handel med Irland kan fortsette som nå.

Nord-Irland går ut av EUs tollunion. Da kan britene inngå nye toll- og handelsavtaler med land utenfor EU, men det betyr også at det må skje tollkontroller.

Johnson foreslår at kontrollene skjer elektronisk før avreise og ved ankomst, for eksempel i lokalene til bedriftene.

Det blir få eller ingen fysiske sjekker. Grensen kan være åpen som i dag.

– Syns du Boris Johnsons tilbud til EU er fornuftig og mulig å få til?

– Ja, absolutt, det er han, og dette går an å få på plass også, svarer Lars Karlsson.

Tiden er imidlertid knapp. EU vil bruke tid, granske forslaget og gå i detaljer før de eventuelt sier ja. Så må Boris Johnson få avtalen gjennom i Underhuset før 31. oktober.

Blandet mottagelse i EU

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker skryter av Boris Johnsons vilje til å komme frem til en avtale. Han sier EU vil se nøye på forslaget.

Irlands statsminister Leo Varadkar sier han ikke skjønner hvordan Irland og Nord-Irland skal unngå toll, kontroller og grensestasjoner på grensen med Boris Johnsons forslag.

Publisert: 04.10.19 kl. 21:38







Mer om