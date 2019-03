Den avgående presidenten Nursultan Nazarbajev fotografert i Astana - unnskyld Nur-Sultan - torsdag. Til høyre den fungerende presidenten Kassym-Jomart Tokajev. Foto: MUKHTAR KHOLDORBEKOV / X03434

Når presidenten går av, får hovedstaden navn etter ham. Det skaper bråk.

For fjerde gang på mindre enn 60 år får Kasakhstans hovedstad nytt navn. Drillo må til å pugge igjen: Astana er på vei til å bli Nur-Sultan.

Nur-Sultan kommer fra fornavnet til Kasakhstans president Nursultan Nazarbajev, som tirsdag sjokkerte sine landsmenn med å kunngjøre at han går av etter nesten 30 år ved makten.

Den fungerende presidenten, Kassym-Jomart Tokajev, sa torsdag at hovedstaden må skifte navn fra Astana til Nur-Sultan - til ære for den gamle presidenten. Parlamentet stemte ja til forslaget, og på Twitter har myndighetene kunngjort at navneendringen nå er offisielt gjennomført.

Men slett ikke alle er enige i at hovedstaden skal skifte navn enda en gang. Reuters melder at 20 demonstranter torsdag ble pågrepet for å ha hatt en aksjon mot det nye navnet.

Det er også satt i gang underskriftskampanjer for å beholde Astana.

Bakhytnur Otarbaeva skrev på Facebook: «God morning, alle sammen. Heter landet vårt fortsatt Kasakhstan?».

Kasakhstan er verdens tiende største land. Astana var kjent som Akmolinsk fram til 1961, da byen fikk navnet Tselinograd. Det ble til Akmola etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. I 1998 ble dette igjen til Astana, som betyr «hovedstad» på kasakhstansk.

Almaty - den kjente skøytebyen - var Kasakhstans hovedstad fra frigjøringen i 1991, men så ble den altså flyttet til Astana - som er en langt mindre by enn Almaty.

Nazarbajev (78) styrte landet med 18 mill. innbyggere i nesten 30 år. Spekulasjonene går på at hans datter Dariga, som onsdag ble valgt til leder i parlamentet, kommer til å etterfølge ham.

Den fungerende presidenten, Tokajev, kommer til å sitte ut valgperioden, som ender i april 2020.

Eksperter antyder at Nazarbajev har gått av for å sikre seg at hans slektninger og kjære ikke blir utsatt for represalier hvis han skulle sitte til han dør.

Landene i Sentral-Asia - av mange best kjent som «stan-landene» - er kjent for å hylle sine ledere, som ofte styrer med hard hånd. Landene er i stor grad preget av nepotisme, korrupsjon og brudd på menneskerettighetene.

