SKJEDDE HER: Spisekonkurransen ble holdt på baseballstadionet Chukchansi Park, under en kamp mellom hjemmelaget Frezno Grizzlies og Memphis Redbirds. Bildet er fra en tidligere kamp. Foto: Eric Paul Zamora / TT NYHETSBYRÅN

Mann døde etter å ha deltatt i spisekonkurranse

En 41 år gammel mann falt om under en konkurranse hvor det var om å gjøre å spise så mye taco som mulig.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Han skal ha kollapset på stedet, og måtte hastes til sykehus hvor han kort tid etterpå døde, skriver CNN.

– Vi er ikke helt sikre på dødsårsaken ennå, men vi har en idé, sier politikontoret Fresno County, som ligger i California i USA, i en uttalelse, og opplyser at mannen skal obduseres torsdag.

les også Les også: Døde i spisekonkurranse

Talsperson for politiet, Toni Botti, sier til Los Angeles Times at mannen fikk brekninger og kvelningsfornemmelser mens han spiste.

– Dette er bare veldig trist, sier han.

– Spiste veldig fort

Spisekonkurransen var en amatørkonkurranse under en baseballkamp mellom lokale Fresno Grizzlies og Memphis Redbirds, og ble holdt på arenaen Chukchansi Park.

Konkurransen, som ikke var offisiell, skal ha vært en slags oppvarming til selve verdensmesterskapet i tacospising, som etter planen skulle holdes på arenaen under tacofestivalen «Taco Truck Throwdown» lørdag 17. august.

Vitner forteller til lokalavisen Fresno Bee at mannen falt om midt under konkurransen.

– Han spiste veldig fort sammenlignet med de andre deltagerne, sier Matthew Boylan, som hadde utsikt til spisekonkurransen fra setet sitt under kampen.

les også Kvalt av pølse under spisekonkurranse

Avlyser spisekonkurranse

Baseballaget Fresno Grizzlies skriver på Twitter at de vil holde tacofestivalen som planlagt førstkommende lørdag, men at de avlyser selve spisekonkurransen etter hendelsen.

– Vi er knuste over å høre at fanen som fikk helsehjelp etter et arrangement på kampen tirsdag kveld, er død, skriver Derek Franks, sjef for laget Fresno Grizzlies i en uttalelse.

Publisert: 15.08.19 kl. 01:54 Oppdatert: 15.08.19 kl. 02:07

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post