Storavis: Kongresskvinner kan bli nektet innreise til Israel

Den israelske regjeringen vurderer å nekte to demokratiske kongresskvinner innreise til landet, etter at begge har rettet sterk kritikk mot Israels behandling av palestinerne.

De demokratiske kongresskvinnene Ilhan Omar (t.v.) og Rashida Tlaib lytter til Trumps tale om rikets tilstand februar 2019. Foto: J. Scott Applewhite / Ap

Den israelske regjeringen vil nekte de demokratiske kongressmedlemmene Ilhan Omar og Rashida Tlaib innreise til Israel, fordi de støtter boikottbevegelsen mot Israel, sier flere kilder til The Washington Post.

Presseansvarlig ved den israelske ambassaden, Mychal Herber, sier at de ikke har en kommentar til saken.

Å nekte innreise for Omar og Tlaib vil sannsynligvis utvide kløften mellom den israelske regjeringen og demokratene, som privat har sagt at slike beslutninger ikke er representativt for et land som er stolt av sitt demokratiske og tolerante politiske syn.

Det er planlagt at Omar og Tlaib skal besøke Israel og Vestbredden fredag denne uken.

Den israelske ambassadøren Ron Dermer sa forrige måned at Israel ikke vil nekte innreise til noen amerikanske lovgivere, av respekt for den amerikanske kongressen og med hensyn til alliansen mellom Israel og Amerika.

President Donald Trump skal ha blitt skuffet over Israels tidligere kunngjøring om at de ville tillate besøk fra Tlaib og Omar, ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet Axios.

Han skal ha sagt til rådgiverne sine at Netanyahu bør bruke antiboikottloven for å hindre kongresskvinnene innreise til landet.

En nylig vedtatt israelsk lov åpner for å nekte innreisevisum til utenlandske statsborgere som offentlig støtter eller etterlyser økonomisk eller kulturell boikott mot Israel og bosetninger på Vestbredden.

Målet med tiltaket er å bekjempe den globale bevegelsen for boikott, des-investeringer og sanksjoner (BDS) som protesterer mot Israels behandling av palestinerne.

De demokratiske kongresskvinnene Rashida Tlaib (t.v.), Ilhan Omar, Ayanna Pressley og Alexandria Ocasio-Cortez, svarer presidentens kommentar om at de bør «dra tilbake» til landene de kommer fra, under en pressekonferanse i juli. Foto: J. Scott Applewhite / Ap

Det er uklart hva som kan ha endret den israelske regjeringens stilling til saken. Axios meldte forrige uke at de offentlige etatene ble enige om at besøket skulle tillates for å unngå å skade forholdet mellom USA og Israel.

Trump har tidligere uttalt at Tlaib og Omar, som begge har innvandrerbakgrunn, bør «dra tilbake» til landene de kommer fra i en kommentar som har blitt beskyldt som rasistisk.

Publisert: 15.08.19 kl. 10:02