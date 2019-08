PROTEST: Tirsdag formiddag er det nye demonstrasjoner på flyplassen i Hongkong. Foto: Vincent Thian / TT NYHETSBYRÅN

Stopper alle utreiser ved Hongkongs flyplass

Demonstrasjonene ved Hongkongs flyplass fortsetter tirsdag. Nå har flyplassmyndighetene igjen stoppet alle innsjekkinger for utreise med umiddelbar virkning. Hongkongs Beijing-utpekte leder advarer om at demonstrasjoner vil få konsekvenser.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Flyplassen ble åpnet for trafikk igjen tirsdag morgen etter mandagens demonstrasjoner. Men kaoset var langt fra over, skulle det vise seg..

For i følge Sky News ble alle utgående flyvninger stanset igjen ved flyplassen nå.

I formiddag vendte nemlig demonstranter tilbake til flyplassen for å delta i en ny protest mot den Beijing-støttede regjeringens håndtering av protestene. Flere hundre demonstranter blokkerte på nytt avgangshallen.

– Stå opp for Hongkong, stå opp for friheten, ropte demonstrantene mens passasjerer hastet forbi for å rekke forsinkede fly.

– Vi prøver å hindre flyginger i dag, på samme måte som i dag, ved å blokkere hele avgangsområdet slik at besøkende eller folk som forsøker å forlate Hongkong, ikke kan dra, sier Joshua Wong, en av demonstrantene

Sitt-ned-aksjonen mandag førte til at flyplassmyndighetene innstilte resten av flygingene, over 200. Rundt 5.000 demonstranter deltok. Tirsdag er fortsatt flyginger både innstilt og forsinket.

SKJERPER TONEN: – Volden vil føre til at det ikke er noen vei tilbake for Hongkong, sier Carrie Lam tirsdag. Foto: AFP

– Ulovlige handlinger i frihetens navn er ødeleggende for rettssikkerheten og det vil ta lang tid for Hongkong å komme seg etter anti-regjerings-protestene, sier Carrie Lam på en pressekonferanse.

Lam (62) har vært leder for finansmetropolen siden 2017 og kommentaren hennes kom etter kinesiske uttalelser om at protestaksjonene som har preget byen de siste to månedene har begynt å vise tegn til terrorisme.

Snart er det ingen vei tilbake, advarer Beijings representant i byen.

– Volden vil føre til at det ikke er noen vei tilbake for Hongkong. Den vil styrte Hongkong-samfunnet ut i en svært bekymringsfull og farlig situasjon, sier hun ifølge AFP.

les også Ekspert om Hongkong-demonstrasjoner: – Kina mener Vesten står bak

Noen reisende ga likevel uttrykk for at de støtter demokratiforkjemperne.

– Demonstrantene er de herligste folkene i verden. Jeg forstår grunnlaget for protesten, og de har et poeng: Det handler om frihet og demokrati og er utrolig viktig, sier den 65 år gamle briten Pete Knox, som skulle til Vietnam.

Andre så ut til å ha fått nok.

– Jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å fly til Hongkong igjen, sa Kerry Dickinson, som hadde reist fra Sør-Afrika og som ikke fant igjen bagasjen da hun kom til Hongkong tirsdag morgen.

Publisert: 13.08.19 kl. 11:00 Oppdatert: 13.08.19 kl. 11:45

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post