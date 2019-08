PROTEST: Tirsdag formiddag er det nye demonstrasjoner på flyplassen i Hongkong. Foto: Vincent Thian / TT NYHETSBYRÅN

Advarer Hongkong-demonstrantene

Demonstrasjonene ved Hongkongs flyplass fortsetter tirsdag. Nå advarer Hongkongs Beijing-utpekte leder om at demonstrasjoner vil få konsekvenser.

– Ulovlige handlinger i frihetens navn er ødeleggende for rettssikkerheten og det vil ta lang tid for Hongkong å komme seg etter anti-regjerings-protestene, sier Carrie Lam på en pressekonferanse.

Lam (62) har vært leder for finansmetropolen siden 2017 og kommentaren hennes kom etter kinesiske uttalelser om at protestaksjonene har preget byen de siste to månedene har begynt å vise tegn til terrorisme.

Snart er det ingen vei tilbake, advarer Beijings representant i byen.

– Volden vil føre til at det ikke er noen vei tilbake for Hongkong. Den vil styrte Hongkong-samfunnet ut i en svært bekymringsfull og farlig situasjon, sier hun ifølge AFP.

SKJERPER TONEN: – Volden vil føre til at det ikke er noen vei tilbake for Hongkong, sier Carrie Lam tirsdag. Foto: AFP

Hundrevis av fly innstilt

Flere hundre demonstranter fra demokratibevegelsen i Hongkong har møtt opp til en ny protest på en av verdens travleste flyplasser.

– Stå opp for Hongkong, stå opp for friheten, ropte demonstrantene mens passasjerer hastet forbi for å rekke forsinkede fly tirsdag.

Rundt 5.000 demonstranter deltok i en sitt-ned-aksjon i protest mot politivold mandag ettermiddag. Det førte til at flyplassmyndighetene innstilte resten av flygingene den dagen.

Bare en håndfull demonstranter ble værende gjennom natten, og tirsdag morgen var flyplassen åpnet for trafikk igjen. Men kaoset er langt fra over, og flere hundre flyginger er tirsdag innstilt.

På ettermiddagen vendte flere hundre demonstranter tilbake til flyplassen for å delta i en ny protest mot den Beijing-støttede regjeringens håndtering av protestene.

