Tenåring forsvant sporløst: Åpnet graver i Vatikanet i jakten på svar

I 36 år har familien søkt etter svar på hva som skjedde med Emanuela Orlandi. Torsdag ble to graver i Vatikanet åpnet – uten resultater.

15-åringen var på vei hjem fra sin ukentlige fløytetime da hun forsvant sporløst. Ingen har sett Emanuela Orlandi siden hun ble observert på et busstopp i Roma sentrum 22. juni 1983.

Forsvinningssaken har hjemsøkt familien i 36 år, og de har forfulgt flere bisarre anonyme tips, falske ledetråder og konspirasjonsteorier, skriver ABC.

– Mange sier at jeg må la det gå, at jeg må nyte livet og ikke tenke på dette. Men jeg kan ikke la det gå, jeg kan ikke få fred om denne saken ikke blir løst, sier Pietro Orlandi, Emanuelas eldre bror, til BBC.

Åpnet graver

I mars i år fikk familien nytt håp, da en anonym tipser mente at svaret på gåten kunne ligge på en gravplass i Vatikanet.

Vatikanet gikk med på å åpne to graver ved gravplassen Teutonic, som stammer fra 1800-tallet. De tilhører to tyske prinsesser.

Arbeidet ble utført torsdag, men Emanuela Orlandis levninger var ikke å finne. Det var heller ikke levningene til de to prinsessene: Gravene viste seg å være tomme.

– Resultatene av søket var negative. Ingen menneskelige levninger eller urner ble funnet, sier Vatikanets talsperson Alessandro Gisotti i en uttalelse, ifølge Reuters.

Tror Vatikanet vet noe

Forsvinningsgåten har alltid vært assosiert med mystikk , skriver Telegraph.

Familien bodde i Vatikanstaten hvor faren arbeidet, og det har vært flere teorier som antyder at Vatikanet vet noe, eller er involvert i forsvinningen på et eller annet vis.

– Det er fortsatt mennesker i live, på innsiden av Vatikanet, som kjenner sannheten, sa en av de som etterforsker saken til italiensk TV i 2012.

Åpnet gangster-grav

Graver har også tidligere blitt åpnet i jakten på svar. I 2012 ble den diamantbefengte graven til den italienske gangsteren Enrico de Pedi åpnet i Roma, etter at et tips hadde kommet inn til et TV-program i 2005.

Familien øynet også håp om svar i fjor, da arbeidere fant menneskelige levninger under arbeid på Vatikanets ambassade i Roma. Italienske medier begynte raskt å antyde at de kunne tilhøre Emanuela eller en annen tenåringsjente, Mirella Gregori som forsvant samme år. DNA-tester viste imidlertid at de ikke tilhørte noen av jentene, skriver Reuters.

