TILTALT: Ifølge tiltalen mot forretningsmann Jeffrey Epstein skal han ha utnyttet flere mindreårige kvinner mellom 2002 og 2006.

Amerikansk forretningsmann tiltalt for overgrep mot mindreårige

Forretningsmannen Jeffrey Epstein (66), som tidligere er dømt for seksuelle lovbrudd mot mindreårige, står tiltalt for å drive sexhandel med mindreårige jenter i New York og Florida.

På lørdag ble forretningsmann Jeffrey Epstein arrestert i New Jersey på vei hjem fra Paris. Mandag ble tiltalen mot ham offentliggjort i New York, skriver flere amerikanske medier, deriblant CNBC.

Epstein ble i 2008 dømt for sexhandel med flere kvinner, deriblant en mindreårig. Han er også en såkalt registrert seksualforbryter. Hendelsene han nå er tiltalt for skal ha funnet sted mellom 2002 og 2006.

Flere titalls jenter

Ifølge tiltalen skal Epstein ha utnyttet flere titalls mindreårige jenter helt ned i 14-årsalderen. Han skal ha betalt flere hundre dollar til ofrene etter å ha utnyttet dem seksuelt. Jentene skal ha blitt lokket til Epsteins villa i New York og bolig i Florida, der de trodde du skulle utføre massasje på forretningsmannen.

I tillegg skal Epstein ha betalt enkelte ofre for å rekruttere flere unge jenter han kunne utnytte.

Mandag skriver The New York Times at etterforskere har funnet nakenbilder av mindreårige kvinner i Epsteins villa i New York.

Venn av Trump og Clinton

Da Epstein i 2008 ble dømt, var straffen 13 måneder i fengsel, hvor han fikk lov til å forlate fengselet for å jobbe seks dager i uken, skriver Bloomberg. I ettertid har flere stilt spørsmål ved hvordan Epstein endte med en såpass mild straff.

I november i fjor skrev avisen The Miami Herald flere saker som blant annet listet opp Epsteins mektige venner, og stilte spørsmål ved hvorvidt dette hjalp ham med å få en mildere straff.

Blant de mektige vennene til Epstein er både nåværende og tidligere president Donald Trump og Bill Clinton. Blant annet skal Epstein ha vært medlem av Trumps klubb Mar-a-Lago i Florida. De to skal ved flere anledninger ha spist middag sammen. Epstein ble etterhvert utestengt fra klubben.

Under det amerikanske presidentvalget i 2016 skal også en kvinne ha anklaget Trump for å ha voldtatt henne i 1994, da kvinnen var 13 år, under en fest i Epsteins villa i New York, skriver The Washington Post. Anklagene ble imidlertid droppet fordi kvinnen – ifølge advokaten – hadde mottatt trusler og ikke turte å stå frem.

Fikk gunstig avtale

Ifølge The New York Times hadde påtalemyndighetene i 2008 skissert en tiltale på 53 sider, som ble droppet til fordel for en tilståelsesdom. Påtalemyndighetene i saken ble ledet av Alexander Acosta, som nå er Trumps arbeidsminister.

I ettertid har det blitt konkludert med at påtalemyndighetene brøt loven ved å inngå avtalen med Epstein, ettersom ofrene i saken ikke ble fortalt om avtalen før den ble inngått.

