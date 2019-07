MØTTE STOR MOTSTAND: En demonstrant holder opp et bilde av Hongkongs leder Carrie Lam under en protest fredag i forrige uke. Foto: REUTERS

Hongkongs leder Carrie Lam: Utleveringsavtalen er død

Tidlig tirsdag morgen sier Hongkongs leder Carrie Lam at avtalen som ville muliggjort utlevering av etterlyste lovbrytere til Kina, og som har skapt store protester, er død.

Hun beskriver også myndighetenes arbeid med å få gjennom avtalen som en total fiasko, ifølge Reuters.

Forrige uke indikerte Lam at avtalen ikke ville bli gjennomført.

Forslaget om utleveringsloven, som hun frem til nå har «pauset», utgår når hennes periode frem til 2020 utgår.

De siste ukene har nærmere to millioner mennesker deltatt i demonstrasjoner mot regimet, som de mener er for lojale mot det kinesiske lederskapet i Beijing.

Mandag i forrige uke brøt demonstranter seg inn i parlamentet, men skal ha blitt fjernet av politiet i en rask og voldsom aksjon. Totalt 54 mennesker ble fraktet til sykehus.

I tillegg til å kreve at utleveringsavtalen stoppes, har demonstrantene krevd at Carrie Lam går av.

Den nye loven skulle gjøre det mulig å utlevere mistenkte i straffesaker til Kina. Demonstrantene har sagt at de frykter at dette skal føre til utlevering av politiske aktivister og at Beijings meningsmotstandere kan bli levert til et lukket kinesisk rettsvesen.

