Krever at migrantleire tømmes etter blodig angrep

Leger uten grenser gjentar kravet om at interneringsleirene i Libya tømmes, etter et luftangrep som drepte minst 44 innesperrede migranter.

Minst 130 mennesker ble såret da to raketter eksploderte i leiren øst i Tripoli natt til onsdag. Tallene er offentliggjort av FN, som kaller angrepet en krigsforbrytelse.

– Vi har i flere måneder bedt om at disse sentrene evakueres, fordi migrantene og flyktningene som sitter der, risikerer å bli angrepet eller havne i kryssild, sier kommunikasjonsansvarlig for Leger uten grenser i Libya, Karin Ekholm.

5800 migranter og flyktninger sitter i forvaring i det borgerkrigsherjede landet. Enten fordi de mangler identitetspapirer eller fordi den EU-støttede kystvakten har stanset dem før de kunne krysse Middelhavet til Europa.

– De er innesperret i celler der de knapt har plass til å ligge ned og flere hundre deler et par toaletter. Manger er alvorlig underernærte. De er stresset over en situasjon som oppleves håpløs og desperat, sier Ekholm.

Leger uten grenser ber libyske myndigheter åpne leirene, slik at internasjonale aktører som FNs høykommissær for flyktninger kan hjelpe til med evakuering og bringe migranter og flyktninger i sikkerhet.

– Mange leire ligger nær frontlinjen eller nær militære installasjoner. Tragedien tirsdag kunne vært unngått, hvis leirene hadde vært evakuert. Bak lås og slå har de ingen mulighet til å komme seg i sikkerhet, sier Karin Ekholm.

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet tirsdag. Leger uten grenser anslår at nærmere 60 mennesker mistet livet. Det er over 800 000 flyktninger og migranter i Libya, som har vært herjet av borgerkrig siden 2011.

