HENTES MED FLY: Coronasyke blant urbefolkningen i Brasil hentes ut av regnskogen med fly. Foto: BRUNO KELLY / REUTERS

Desperat kamp for Brasils urbefolkning: – Siste utvei for å redde liv

Coronaviruset sprer seg raskt i Brasil. Kun USA og Russland har flere smittetilfeller. Nå jobbes det på spreng for å hjelpe landets urbefolkning.

Helsepersonell evakuerer nå kritisk syke fra Amazonas-regnskogen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Antall covid-19-pasienter har økt kraftig. Vi setter inn flere fly, det er siste utvei for å redde liv, sier legen Edson Santos Rodrigues, som jobber i området, til nyhetsbyrået.

– Vi rekker ikke alltid frem i tide, fordi vi ikke kan lande på de små flystripene uten lys om natten, legger han til.

Pasientene blir fløyet til Manaus, hovedstaden i delstaten Amazonas, som har regionens eneste intensivavdeling.









Ifølge myndighetene var det onsdag bekreftet 25 dødsfall blant urbefolkningen i regnskogen, mens organisasjonen APIB sier at over 100 har dødd av viruset totalt, skriver Reuters.

Organisasjonen melder om 540 smittetilfeller fra totalt 40 stammer i Amazonas-området.

– Byer må isoleres for å hindre at viruset når flere av urbefolkningens landsbyer, ellers vi mange flere dø, sier lege Daniel Siqueira til Reuters.

– Det blir kaos

Doktor ved Universitetet i São Paulo (Unifesp), Sofia Mendonce, mener coronaviruset kan utslette hele stammer av urbefolkningen.

– Man mister de eldre, visdommen de har og den sosiale organisasjonen. Det blir kaos, sier Mendonce ifølge BBC.

– Det er en fare for at viruset sprer seg gjennom urbefolknings samfunn og utsletter dem, fortsetter hun.

Hun forklarer at noen stammer deler seg opp i grupper og isolerer seg i regnskogen.

– De samler det de trenger for å jakte og fiske, og setter opp «camps». Der blir de til det roer seg.

HJELPER TIL: Vanderlecia Ortega dos Santos er blant sykepleierne som jobber frivillig for å hjelpe urbefolkningen. Foto: BRUNO KELLY / REUTERS

Selv om det skal være rundt 100 kjente grupper i urbefolkningen som lever helt isolert fra omverdenen i Amazonas, besøker fortsatt mange byene for å skaffe mat på markedene og for å hente pensjonen sin.

Ifølge CNN består Brasils urbefolkning av rundt 800.000 personer.

I en underskriftkampanje startet av Lélia og Sebastião Salgado, ber de om hjelp til å beskytte urbefolkningen fra det de mener kan bli et «folkemord», skriver The Guardian.

Stjerner som Brad Pitt, Oprah Winfrey, Madonna, Paul McCartney og over 250.000 andre har skrevet under på underskriftskampanjen, skriver avisen.

– De kan forsvinne helt ettersom de ikke har noen forutsetninger for å bekjempe covid-19, står det blant annet i brevet.

Ulovlige arbeidere får skylden

Sebastião Salgado har gjennom tiår som fotojournalist dokumentert livet i Amazonas-regnskogen.

Regnskogens mineraler, skog og beiteland gjør at mange driver ulovlig arbeid.

– Disse ulovlige arbeiderne må bortvises fra urbefolkningens områder, slik at de ikke tar med seg sykdommen som har drept mer enn 240.000 mennesker over hele verden, står det i brevet sendt 1. mai.

Onsdag er det totale dødstallet i verden over 320.000.

– Det er ingenting som beskytter urbefolkningen mot risikoen for folkemord forårsaket av en sykdom tatt med av utenforstående som kommer inn i områdene deres ulovlig, står det videre.

Også organisasjonen Socio-Envionmental Institue (ISA) mener ulovlige arbeidere er et stort problem.

– De er uten tvil en faktor i spredningen av covid-19, skriver organisasjonen på sin hjemmeside ifølge CNN.

SYR MASKER: Flere syr nå masker de gir til urbefolkningen. Foto: BRUNO KELLY / REUTERS

President-kritikk

I Brasil er det natt til torsdag bekreftet over 290.000 smittetilfeller og over 18.800 dødsfall som følge av coronaviruset. Bare det siste døgnet er det registrert nesten 20.000 nye smittetilfeller.

Det antas også at det mange dødsfall ikke er registrert, blant annet fra favelaene i landet.

Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO) advarte tirsdag om at viruset nå truer urbefolkningen i regnskogen, og at det må iverksettes flere tiltak for å beskytte de sårbare gruppene.

Brasils president Jair Bolsonaro har fått kraftig kritikk for sin håndtering av coronapandemien. Han har ved flere anledninger omtalt viruset som «en liten forkjølelse» og har opptrådt i offentligheten flere ganger etter utbruddet.

Ordfører Virgilio Neto i byen Manaus sier at myndighetene ikke gjør noe for å redde liv i Amazonas, skriver Reuters.

– Jeg frykter folkemord. Det de gjør her i min stat Amazonas er en forbrytelse mot menneskeheten.

Bolsonaro har også sparket Luiz Henrique Mandetta fra posten som helseminister, mens hans etterfølger Nelson Teich forrige uke trakk seg fra stillingen.

Landets tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva har uttalt at han mener Bolsonaro «leder landets befolkning til slakterhuset».

KRITIKK: Brasil president Jair Bolsonaro. Foto: UESLEI MARCELINO / REUTERS

Publisert: 21.05.20 kl. 03:34

