Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump truer med permanent stans i WHO-støtten

I et brev sendt til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier Donald Trump at USA vil gjøre pengestansen permanent dersom organisasjonen ikke forplikter seg til «substansielle forbedringer» i løpet av de neste 30 dagene.

For mindre enn 10 minutter siden

Den eneste veien videre, skriver Trump, er dersom Verdens helseorganisasjon (WHO) kan «demonstrere uavhengighet fra Kina».

Dersom de ikke ser tegn til bedring i løpet av de neste 30 dagene, vil USA også revurdere sitt medlemskap i organisasjonen, skriver presidenten i det fire sider lange brevet til WHO-sjefen. Brevet er publisert på Twitter tidlig tirsdag morgen norsk tid.

-- Dette er brevet jeg har sendt til Dr. Tedros. Det er selvforklarende, skriver han.

14. april kunngjorde Trump at den amerikanske støtten til Verdens helseorganisasjon ville stanses midlertidig, mens USA gransket deres håndtering av coronapandemien.

Bakgrunn: Donald Trump stanser støtten til WHO

Nå skal denne granskingen være ferdig, og Trump skriver at den har bekreftet flere av hans «alvorlige antakelser».

– Det er tydelig at de gjentatte feilstegene fra deg og din organisasjon når det kommer til å håndtere denne krisen har kostet verden ekstremt mye. Den eneste veien videre for Verdens helseorganisasjon, er dersom den kan demonstrere uavhengighet fra Kina, skriver Trump.

– Det er min plikt som USAs president å informere deg om at jeg vil gjøre den midlertidige stansen i pengestøtten til WHO permanent dersom organisasjonen ikke forplikter seg til substansielle forbedringer innen de neste 30 dagene. USA vil da også revurdere vårt medlemskap i organisasjonen, skriver Trump i brevet.

Bakgrunn: Donald Trump stanser støtten til WHO

Nyheten om at Trump stanset støtten til Verdens helseorganisasjon midt i en global pandemi, ble møtt med kraftig kritikk fra flere hold.

Tidligere WHO-sjef Gro Harlem Brundtland gikk blant annet ut sa at «det siste vi trenger er å angripe WHO». USAs største legeforening American Medical Association kalte pengestansen farlig.

– Å stanse støtten til WHO midt under den verste folkehelsekrisen på et århundre, er et farlig steg i gal retning. Det vil ikke gjøre det lettere å bekjempe covid-19, skrev foreningens president Patrice A. Harris i en uttalelse.

VG Oppdaterer saken.

Publisert: 19.05.20 kl. 05:24

Mer om Trump Coronaviruset WHO

Fra andre aviser