MÅ VENTE: Nyfødte på Hotel Venice i Kiev får tilsyn av sykepleiere. Foto: GLEB GARANICH / REUTERS

Surrogatibabyer strandet på grunn av coronarestriksjoner

Bare på ett klinikkhotell i Kiev, ligger 51 nyfødte babyer født av surrogatmødre og venter på å bli hentet av foreldre fra USA og Europa.

Det er Reuters som omtaler hotellet som tilhører en ukrainsk klinikk i Kiev som blant annet tilbyr eggdonasjon og surrogati. Nyhetsbyrået har vært på hotellet og avbildet rader med små senger med babyer som venter på foreldre.

Ukraina innførte innreiseforbud for utlendinger i mars, og man kan kun reise inn om landet har fått en henvendelse fra de aktuelle statsborgernes ambassader.

Rafa Aires fra Spania klarte å komme seg inn i Ukraine før innreiseforbudet trådte i kraft. Han er der derfor med datteren Marta som er født av en surrogatmor, mens kona Maria venter på å møte datteren. Hun kunne ikke reise tidligere på grunn av jobb.

HAR MØTT DATTEREN: Spanske Rafa Aires får besøke datteren Marta på klinikkhotellet. Foto: GLEB GARANICH / REUTERS

– Hver dag snakker jeg med kona en time eller halvannen for at hun skal få se babyen. Det er veldig vanskelig, sier han til Reuters.

Hotellet tilhører klinikken BioTexCom som har lagt ut video av babyene, angivelig med et ønske om å fange offentlighetens oppmerksomhet og påvirke regjeringen til handling.

– Alle barna får mat og har nok ansatte til å ta seg av dem, men det finnes ingen erstatning for foreldre-omsorg, sier klinikkens advokat Denis Herman og legger til:

– Vi forsøker å sende bilder av barna til foreldrene, vi prøver å ha møter over telefonen, men dette kan ikke erstatte direkte kommunikasjon.

UTEN FORELDRE: En sykepleier med en nyfødt baby på Hotel Venice i Kiev 14. mai. Foto: GLEB GARANICH / REUTERS

Menneskerettighetsombudsmann for det ukrainske parlamentet, Lyudmyla Denisova, har uttalt at videoen viser at Ukraina har en «massiv og altomfattende» surrogatiindustri der babyer blir markedsført som «høykvalitetsprodukter». Hun har foreslått at man vurderer å endre loven slik at kun ukrainske foreldre får lov å benytte seg av surrogatitilbudet.

– Vi var forberedt på den negative reaksjonen. Siden foreldrene må i karantene i 14 dager, ønsket jeg å sette fortgang i prosessen, sier klinikkens grunnlegger Albert Tochilovsky.

STRANDET: Over 50 barn skal vente på å bli hentet av sine foreldre. Foto: GLEB GARANICH / REUTERS

Ifølge Reuters får surrogatmødre mellom 15.000 og 17.000 dollar av firmaet, altså mellom 153.000 og 174.000 norske kroner i dagens kurs. På hjemmesiden deres står det at en standard surrogatipakke med ventetid på opptil ett år koster 39.900 euro, mens VIP-pakken med ventetid på opptil fire måneder koster 64.900 euro, henholdsvis 440.000 og 716.000 kroner.

Klinikken oppgir å ha kunder fra hele verden, blant annet USA, Kina, Storbritannia og Sverige. Så langt har foreldrene til bare 16 av barna kunnet reise til Ukraina.

Surrogati er ikke tillat i Norge, men tre stortingspartier har varslet at det til sommeren vil bli endringer i bioteknologiloven som åpner for eggdonasjon.

Norske fødsler på vent

VG har vært i kontakt med firmaet Tammuz Nordic Surrogacy, et underselskap av israelske Tammuz, som flere nordmenn som ønsker å bli foreldre bruker. Den svenske grunnleggeren Eduardo Afonso forteller at de sørget for at tre nye norske medborgere kom til verden i månedsskiftet april/mai - med foreldrene på plass. Han oppgir ikke hvor.

– Vi reagerte raskt og passet på at dem som ventet på en fødsel reiste til stedet der fødselen skulle finne sted. Fram til høsten har vi rundt ti norske fødsler, skriver han i en e-post.

– Pandemiens effekt er mildt sagt forferdelig for veldig mange mennesker verden rundt. Vår prioritet akkurat nå er at ingen fødsel skal skje uten at minst én av foreldrene er på plass. Det jobber vi med på ulike måter, blant annet gjennom dialog med de ulike landenes myndigheter, fortsetter han.

VG har fredag kontaktet klinikken i Ukraina, UD og Rettsmedisinsk institutt som behandler DNA-prøvene for surrogat-barn av norske foreldre, men ingen av dem har så langt besvart henvendelsene.

