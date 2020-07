STEMMER: Russlands president Vladimir Putin viser passet sitt før han skal stemme over sin egen, nye grunnlov. Foto: Alexei Druzhinin / Sputnik / Reuters

Mot klart ja for Putins nye grunnlov: Kan sitte til 2036

Onsdagens folkeavstemning i Russland betyr ingenting formelt - men har stor symbolverdi for Vladimir Putin (67). En ny grunnlov kan gjør det mulig for ham å sitte som president helt fram til 2036.

Russerne har kunnet avgi sin stemme helt siden den 25. juli (for å unngå corona-kø i valglokalene), og en valgdagsmåling tidligere denne uken ga 76 prosent ja til Putins nye grunnlov. Tallene fra meningsmålingsinstituttet VTsIOM viser rundt 75 prosent ja-stemmer hver av de tre dagene de har målt.

Presidenten selv viste fram passet sitt for å få lov til å stemme i det russiske vitenskapsakademiets lokaler onsdag morgen.

– Dette har stor symbolverdi for Putin, både for å få folkelig støtte til endringene i konstitusjonen og for å demonstrere for sine motstandere at regimet fremdeles er i stand til å mobilisere massene, sier den russiske forskeren Margarita Zavadskaja til VG. Hun jobber for tiden ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki.

Siden 1999

Den nye grunnloven betyr at Putins fire presidentperioder til nå «nulles» - slik at han kan gjenvelges også i 2024 og 2030. Han kan altså komme til å bli sittende som president fram til 2036 (da vil han være 83 år, mens forventet levealder for en russisk mann er 66 år). Putin har vært Russlands sterke mann helt siden nyttårsaften 1999, da Boris Jeltsin valgte å trekke seg.

Til tross for at Russland har over 6000 nye bekreftede corona-smittede hver dag, velger altså Putin å gjennomføre folkeavstemningen nå - før russerne går i ferie.

– Det er grunn til å tro at Putin gjør dette nå med tanke på at han senere kan miste støtte, fordi det blir økonomisk nedgang, sier Margarita Zavadskaja.

For å lokke folk til stemmelokalene, er det flotte premier blant dem som stemmer. Enkelte steder kan velgerne vinne både leilighet og biler.

– Putins popularitet har vært synkende også i corona-tiden. Det er spesielt. Veldig mange statsledere har hatt positive tall i meningsmålingene i corona-perioden, sier Gudrun Persson, Russland-ekspert ved FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, til VG.

Kunne latt være

Persson understreker at Putin formelt sett ikke hadde trengt å ha denne folkeavstemningen.

– Juridisk sett hadde han ikke trengt å gjøre dette for å kunne gjennomføre endringene i konstitusjonen. Myndighetene etterlater heller ingen tvil om at dette er noe som skal gjennomføres, samtidig prøver de å få så mange som mulig til stemmelokalene for å legitimere avstemningen.

President Putin selv holdt en TV-tale tirsdag der han ba om et «ja» til stabilitet, sikkerhet og velstand. Som vanlig har han god hjelp av de fleste mediene, men flere eksperter peker på at Kreml ikke kan styre folks meninger på samme måte som før gjennom de store TV-kanalene.

– Flere henter sin informasjon fra nettet, og nå som de har vært corona-fast hjemme, har de hatt god tid til å søke rundt. Nettet har blitt viktigere også for oss i opposisjonen, sier Polina Kostyleva, som styrer St. Petersburg-kontoret til opposisjonslederen Aleksej Navaljnyj, til VG.

«Begynnelsen til slutten for den russiske staten»

Gudrun Persson sier at prinsippet om maktfordeling «i praksis oppheves» med den nye konstitusjonen, og den kjente sci–fi-forfatteren Dmitrij Glukhovskij skrev nylig i Novaja Gazeta at «den 1. juli 2020 kommer til å gå over i historien som begynnelsen til slutten for den russiske staten».

Vladimir Putin derimot sa i TV-talen at «vi skal stemme for det landet vi ønsker å overlate til våre barn og barnebarn».

Det er allerede oppdaget flere tilfeller av valgfusk, bekreftet av opposisjonsleder Navalnyjs folk:

* I Moskva kom en hel familie til valglokalet - og oppdaget at noen andre allerede hadde stemt for dem - samtlige familiemedlemmer.

* En russisk kvinne bosatt i Israel fortalte på Facebook at hun først hadde stemt digitalt, så på Russlands ambassade og så - for tredje gang - på et konsulat.

Ifølge Russlands svar på NASA, Roskosmos, ble kosmonauten Anatolij Ivanisjin det første mennesket til å avgi en stemme fra verdensrommet. Han har vært på den internasjonale romstasjonen siden april.

Selv om punktet som gir Putin rett til å gjenvelges, har fått størst oppmerksomhet, inneholder grunnlovsendringen en rekke andre punkter: Gud skrives inn i grunnloven, det samme gjøres med patriotisme, likekjønnede ekteskap blir forbudt, og høyere pensjon og minstelønn er også med.

Alt finnes på én stemmeseddel - der velgerne skal krysse av for «ja» eller «nei».

Publisert: 01.07.20 kl. 11:24

