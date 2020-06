ADVARER: Hotelldirektører mistenker at utenlandske turister bruker falske reisedokumenter for å krysse grensen til Danmark. Foto: Dag Fonbæk

Hoteller får avbestillinger på ankomstdagen: – Vil bare ha papirer for å komme inn i Danmark

15. juni ble det åpnet for turistreiser mellom Norge og Danmark. Danske hotelldirektører mener det er for enkelt å omgå reglene som gjelder for å slippe inn i landet.

Utenlandske turister som reiser til Danmark på fritidsreiser må ha booket overnatting for minst seks netter på forhånd for å slippe inn i landet. Danske hotelldirektører rister på hodet av regelen. De mener turister omgår regelen ved å booke rom innenfor regelverket slik at de har bekreftelsen på bestillingen for å komme seg inn i landet, for så å avbestille rommet.

Danske TV 2 omtalte saken først.

Direktør for Hotel Europa i Aabenraa, Helle Taulbjerg, er oppgitt over restriksjonene, og opplever at folk avbestiller rom på ankomstdagen.

– Det er et stort problem for oss. Hvis gjestene avbestiller på ankomstdagen så er det ikke sikkert vi får nye gjester inn på de rommene, men hvis de avbestiller flere dager i forveien er det bedre for oss, sier Taulbjerg.

I JydskeVestkysten advarte hotelldirektør Torben Klovborg fra Hotel Refborg i Billund allerede forrige uke om risikoen for at «falske» reisedokumenter vil bli brukt av folk som vil komme seg inn i Danmark.

Fredag bekrefter Klovborg til VG at de har fått en håndfull avbestillinger fra utenlandske turister den siste tiden.

– Noen har booket seks netter, så har de i ettertid avbestilt fire av nettene. Det er måten man kan gjøre det på. Da får man en bekreftelse på at man har seks overnattinger så kan man kjøre inn i Danmark og gjøre hva man vil, sier Klovborg.

Det tyske, danske og norske flagg vaiet ved Furreby Camping ved Løkken i Danmark da grensene ble åpnet 15. juni. Hotelldirektør Helle Taulbjerg mener det ikke tar lang tid før både tyskere og nordmenn finner ut hvor lett de kan omgå regelen om å måtte bestille minst seks overnattinger. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

– Man blir jo bare sjekket når man kjører inn i Danmark, og ikke når man kjører ut igjen, fortsetter han.

Klovborg er likevel klar på at det er positivt for hotellet at de får bestillinger, og legger til at det er bedre for dem at turistene kommer noen dager og reiser hjem igjen enn at de ikke kommer i det hele tatt.

Taulbjerg sier det er viktig at Danmark får åpnet grensene til alle land i Europa, og stiller seg svært uforstående til at for eksempel nordmenn må bestille minst seks overnattinger, fordi mange vil gjerne bare bo der et par dager.

– Man vil bare ha papirer på at man har bestilt seks overnattinger for å komme inn i Danmark. Jeg er ikke i tvil om at gjester vil bestille seks overnattinger resten av sommeren, printe ut bekreftelsen for så å avbestille igjen, sier Taulbjerg.

– Det er ingen som ringer til hotellene for å dobbeltsjekke at gjestene ikke har avbestilt noen overnattinger.

Hun forteller også at de har fått bestilling på seks rom som ble avbestilt samme dag.

– Som dansker så forstår vi rett og slett ingen ting av restriksjonene. Jeg tror ikke det tar lang tid før både tyskere og nordmenn finner ut hvor lett det er å omgå denne regelen, sier Taulbjerg.

