FORLATER CAMPUS: Demonstranter forlater det polytekniske universitetet i Hongkong sammen med helsepersonell torsdag. Her har flere hundre barrikadert seg inne. Samtidig har politiet stormet campusen. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA

Kina ber USA slutte å blande seg i Hongkong-politikk

Den amerikanske kongressen vedtok i natt et lovforslag som støtter Hongkong-demonstrantene.

De siste ukene har situasjonen tilspisset seg ytterligere mellom politiet og demonstrantene i Hongkong, den kinesiske regionen med høy grad av selvstyre.

Lovforslaget, som ble vedtatt med kun én stemme mot i den amerikanske kongressen natt til torsdag, kalles «Hongkong Human Rights and Democracy Act».

Det legger opp til at det amerikanske utenriksdepartementet årlig skal vurdere om Hongkong er uavhengig nok av Kina til å beholde handelsavtalen de har med USA i dag.

I lovforslaget står det også at USA skal gi sanksjoner til personer eller institusjoner i Hongkong som bryter med menneskerettighetene, blant annet ved å nekte dem visum til USA.

Nå må forslaget underskrives av president Donald Trump for å tre i kraft.

Myndighetene i Hongkong kaller vedtaket helt unødvendig, skriver Reuters. Kinesiske myndigheter sier ifølge den statlige avisen People’s Daily at loven må stanses og at USA må slutte å blande seg inn i Hongkong og Kinas interne anliggender, hvis ikke vil det få negative følger.

STØTTER: Bildet viser flere demonstranter som holder opp hendene som symboliserer demonstrantenes «fem krav» mens kongressen i USA stemmer over lovforslaget. Se kravene i bunn av saken. Foto: Ng Han Guan/AP

Nancy Pelosi skriver på Twitter at Hongkongs folk kan våkne opp til at begge kamrene i den amerikanske kongressen støtter dem i deres kamp for demokratiet:

Desperate rømningsforsøk

Dramatikken tok seg opp tidligere denne uken da politiet stormet det polytekniske universitetet der flere demonstranter barrikaderte seg inne.

Da politiet varslet at de ville ta seg inn, svarte demonstrantene med å sette fyr på broene inn mot universitetet.

Senere har det blitt vist dramatiske bilder av at demonstrantene forsøker å flykte fra universitetsområdet og politiet, blant annet ved å fire seg ned fra høye broer med tau eller løpe i flokker som er blitt møtt av politiets tåregass, gummikuleskudd og vannkanoner.

Aktivistlederen Wong Yik Mo sier til Aftenposten at han tror de voldelige politiaksjonene mot universitetet bidro til at kongressen vedtok lovforslaget.

– Det er tydelig at USA er bekymret for den økende politivolden. Jeg tror det fremskyndet prosessen, sier han til avisen.

Nå skal det være færre enn 100 studenter igjen på universitet, skriver Reuters. Noen av dem forsøker å rømme, mens andre gjemmer seg.

Sikkerhetsminister John Lee sa onsdag at 730 mennesker ble arrestert tirsdag og at rundt 900 personer har overgitt seg til politiet, hvorav 300 var under 18 år.

Onsdag åpnet også flere grunnskoler etter å ha vært stengt den siste uken.

Dette demonstrerer de for

Demonstrasjonene i Hongkong tok seg for alvor opp i sommer og har pågått siden. De startet på grunn av lovforslag som ville gjøre det mulig å utlevere mistenkte kriminelle til Kina. Forslaget ble senere stoppet.

Demonstrasjonene har utviklet seg til å handle om ønske om mer demokrati og frihet i Hongkong generelt, og har også vært en protest mot politiets voldelige handlinger. Nøyaktig hva som er demonstrantenes fem krav varierer noe, men å stanse lovforslaget var ett av dem.

Dette oppsummerer de fire gjenstående kravene, skriver CNN:

Hongkong-leder Carrie Lam må gå av

Politiets brutale handlinger må etterforskes

Alle demonstranter som er arrestert må settes fri

Mer demokratisk frihet

The Guardian nevner ikke Carrie Lams avtreden som et krav, men universell stemmerett og at myndighetene ikke bruker ordet «opprørere» om demonstrantene.

Slik så det ut da politiet forsøkte å ta seg inn på universitetet i Hongkong i helgen:

Publisert: 21.11.19 kl. 09:20

