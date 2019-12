I MADRID: Michael Bloomberg lanserte seg som en mer klimaeffektiv presidentkandidat enn Donald Trump i dag. Foto: SUSANA VERA / X01622

Derfor kan USA innfri klimaløftene - uten president Trumps hjelp

– Jeg er her fordi president Trump ikke er det, sier den ferske presidentkandidaten Michael Bloomberg på klimakonferansen i Madrid.

Nå nettopp

– USA kan akkurat nå innfri klimaløftene vi ga i Paris-avtalen, helt uten at Trumps regjering støtter det, sier Daniel Kammen, professor ved prestisjetunge Berkeley universitet i California.

Den amerikanske klimaforskeren var spesialutsending til FN da Hillary Clinton var utenriksminister. Han sa opp jobben sin i protest etter at Donald Trump ble president og oppsigelsen hans gikk viralt.

Forbokstavene av hvert avsnitt stavet «impeach», altså en oppfordring til å stille presidenten for riksretten.

Like etter at Trump ble sverget inn, innfridde presidenten et valgløfte og satte igang prosessen med å trekke USA helt ut av Paris-avtalen.

Likevel leder landet i konkurransen om høyeste kutt i klimagassutslipp, med 1,7 prosent i fjor, forteller Aftenposten. Samtidig er Kina og USA landene med størst utslipp i verden.

– I dag klarer faktisk USA å innfri løftene, men det er uten denne presidenten og regjeringens hjelp. Kuttene skjer til tross for Trump, ikke på grunn av ham, sier Kammen til VG.

les også Demokratene klare med riksrett-tiltalen mot Trump

I MADRID: Dan Kammen er professor i energivitenskap ved Berkeley universitet i USA. Foto: Runa Victoria Engen

Hollywoodstjerne til forhandlingene

Hollywoodskuespilleren Harrison Ford kastet glans over den amerikanske delegasjonen i Madrid i dag.

– Folk er redde og sinte, og de har rett til å være det. Vi har faktaene, det vi trenger er mot til å handle, sier Ford.

Han står på talerstolen til «America’s Pledge», et samarbeid mellom halvparten av landets stater, hundrevis av byer og tusenvis av bedrifter. Størst er New York og California.

De la idag fram en rapport som viser at de kan levere 40% utslippskutt helt uten regjeringen. Dermed vil de innfri på USAs løfter.

– Men den samme beregningen viser at USA kan levere 45% utlippskutt, dersom presidenten var en støtte og samarbeidspartner, sier Kammen til VG.

les også Klimaminister: – Neste år blir helt avgjørende

HARRISON FORD: Skuespillerens sikkerhetsoppbud kunne bare nesten måle seg med Greta Thunbergs under klimakonferansen i Madrid. Foto: ZIPI / EFE

Presidentkandidat til Madrid

For tre uker siden kastet milliardæren Michael Bloomberg seg inn i presidentvalget, og utfordrer Donald Trump som en demokratisk kandidat.

– Jeg er her fordi president Trump ikke er det, sier Bloomberg i Madrid.

Bloomberg har støttet den amerikanske motbevegelsen med penger. Han bruker den samme rapporten til å vise hvor mye større kutt i klimagasser USA kan levere med ham som president.

– Vi vil at verden skal vite at USA fortsatt leder i klimakampen. Vi fortsetter å innfri løftene våre, sier Bloomberg.

Å melde USA inn i Paris-avtalen er også en av Bloombergs største valgkampsaker. Den første muligheten til å formelt trekke USA ut, er dagen etter at presidenten sverges inn.

KANDIDAT: Michael Bloomberg lanserte en rapport som skal vise hvor mye større klimakutt USA kan gjennomføre med en ny president. Foto: Bernat Armangue / AP

USA aktive i forhandlingene

I helt andre deler av den store konferansehallen i Madrid, der alle forhandlingene har pågått den siste uken, har de amerikanske utsendte jobbet aktivt.

De har hatt frie tøyler og jobbet godt, ifølge flere forhandlere fra europeiske land, nettopp fordi regjeringen ikke vil investere i FN-samarbeidet.

Amerikanerne setter seg bare på bakbeina når landene skal bli enige om uttalelser om klimaforskning. Fra europeernes ståsted blir det tydelig at de amerikanske forhandlerne har fått beskjed fra sin regjering om å være skeptisk til klimarapportene og vitenskapen bak.

De jobber for en Paris-avtale USA kan stille seg bak, dersom det blir en ny president etter neste års valg.

– Dersom Trump blir gjenvalgt og USA går ut av avtalen, vil statene samarbeide med andre land og nå klimamålene likevel. Det er ikke optimalt, men det vil kunne gå, sier Kammen til VG.

Publisert: 10.12.19 kl. 20:16

Mer om