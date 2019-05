HOBBY: Briten Jon Worth har vært besatt av brexit før folkeavstemningen i 2016. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

Jon regner på brexit-sannsynlighet: Dette mener han blir utfallet

BERLIN (VG) Odds-selskaper, folk som sitter i tøffe brexit-forhandlinger og over 44 000 på Twitter følger med på Jon Worths Mission Impossible-hobby: Å lage pil-diagram og regne ut utfallet av brexit.

15 may







– En tysk venn av meg sa det godt, sier han.

Hjemme i leiligheten ved nedlagte Tempelhof flyplass gir printeren fra seg pipelyder. Papiret rykker inn. Versjon 34 av hans pil-diagram er på vei ut.

To EU-flagg henger til tørk på stativet i stuen. De ble brukt for ikke lenge siden i en demonstrasjon.

– Brexit er litt som å kjøre forbi et bilvrak. Selv om det er ubehagelig å se på og du vil forbi så fort som mulig, dras blikket i den retningen. En må se, sier han og legger det nyeste skjemaet på bordet.

– Denne versjonen tok tre timer. Noen uker har jeg brukt femten timer. Det vanskeligste er å regne ut prosenten for hvert resultat, sier han.

Diagrammet viser et virvar av piler og tall. Alle mulige utfall er tegnet opp. Jo tykkere pilen er, jo større er sannsynligheten for resultatet.

– Brexit er ikke uforutsigbart. Alle aktørene oppfører seg på en viss måte. Derfor går det til en viss grad an å forutse neste steg.

Systemet hans er omfattende. Han både gjetter litt, regner på sannsynligheten for ulike scenario ut ifra det politikerne sier, har sagt, eller stemt tidligere, og diskuterer seg frem på Twitter. Her kan du se hele diagrammet.

VERSJON 34: Diagrammene strukturerer kaoset brexit er blitt. Foto: Jon Worth

– Siden du har nerdet så lenge med diagram, fortell meg hva som skjer videre.

– Storbritannia er fortsatt i EU når 2019 er over. Det vil utløse en enda større krise, særlig i det konservative partiet, og det er slutten for Theresa May. Jeg ville satt pengene mine på at hun ikke er statsminister før sommeren er over.

– Du skjønner at jeg kommer til å konfrontere deg med dette når vi vet utfallet?

– Haha, å ja, mer enn gjerne. Men husk, allerede januar 2018 sa jeg at brexit ikke kommer til å skje på tiden. Jeg har spådd rett i mer enn tolv måneder, men kan ikke treffe alltid.

Briten har vært besatt av brexit før folkeavstemningen i 2016 – da drev han valgkamp for remain-siden. I dag underviser han i politikk ved flere universiteter i Europa, han er rådgiver for det tyske miljøpartiet, kommenterer brexit på TV og blogger om EU.

Nå ser han gamlelandet bryte sammen i fredstid, og det fascinerer ham.

– Jeg er en politisk kjempe-nerd. Det som skjer nå kommer det til å bli skrevet bøker om. Det skal inn i historien. Å være med på og forstå det, dét driver meg.

– Hva sier folk?

NERD: Briten Jon Worth har vært besatt av brexit før folkeavstemningen i 2016. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

– Første reaksjon er at dette skjønner de ikke. Noen påpeker feil og da diskuterer vi. Noen ganger kommer folk med gode forslag som jeg tar med i neste versjon. Det er klart det vanskelig å kalkulere alt.

Like fullt, Twitter-diskusjonene med valgforskere, politiske analytikere og professorer tyder på at diagrammene har noe for seg. Politiske odds-selskaper har også vært i kontakt, og han viser frem meldinger fra britiske og nederlandske politiske rådgivere.

Selv det nederlandske utenriksdepartementet har diagrammene hengende på kontoret for å strukturere kaoset brexit er blitt.

– Det er morsomt. At diagrammene blir lest og brukt gjør at tiden jeg bruker på dem er verdt det.

Nå har han søkt tysk statsborgerskap. Senere i år får han det. Å reise tilbake til Storbritannia og havnebyen Newport i Wales er ikke et alternativ, med mindre det skjer en ny folkeavstemning. Da vil han reise over for å drive kampanje.

FERDIG: May er ikke statsminister etter sommeren 2019, spår Jon Worth. Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP

– Storbritannia har et dypt dysfunksjonelt valgsystem. Det tar ikke innover seg endringene i hvordan folk stemmer. Blokksystemet med to partier er problemet, sier han og trekker paralleller til norsk politikk.

– Britisk politikk er som om Fremskrittspartiet, Høyre og sentrum var det ett parti og Arbeiderpartiet og alle til venstre for dem var det andre.

Han mener brexit-ideer som motstand mot globalisering og innvandring, og land-by-dynamikk finnes i alle land, men at mange britiske velgere ikke har et parti med innflytelse som snakker deres sak.

– UKIP (United Kingdom Independence Party) fikk 13 prosent av stemmene i 2015 men bare ett sete i Underhuset. Det er en demokratisk skandale.

OMFATTENDE: Selv det nederlandske utenriksdepartementet har diagrammene hengende på kontoret. Foto: Jon Worth

Publisert: 15.05.19 kl. 04:01