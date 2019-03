FIKK KREFT: Monsanto må ut med nesten 700 millioner kroner etter at en mann som fikk kreft etter å ha brukt ugressmiddelet Roundup, fikk kreft. Foto: AP

Monsanto må betale 81 millioner dollar til kreftsyk pensjonist

Monsanto er dømt til å betale 81 millioner dollar i erstatning til en pensjonist som fikk kreft etter lang tids bruk av ugressmiddelet Roundup.

NTB

Nå nettopp







Juryen i San Francisco mener selskapet har vært «uaktsomt ved ikke å utvise rimelig forsiktighet» og advare mot risikoen knyttet til produktet. De konkluderte også med at Roundups design var for dårlig og ikke inneholdt gode tilstrekkelige advarsler.

For en drøy uke siden fastslo juryen at et kvart århundre med bruk av Roundup – som inneholder glyfosat – var en «vesentlig faktor» da 70 år gamle Edwin Hardeman utviklet Non-Hodgkins lymfom, en variant av lymfekreft.

Brorparten av erstatningssummen er ment å straffe Monsanto , mens 5,6 millioner dollar er kompensasjon og 200.000 til å dekke lege- og sykehusutgifter. Til sammen må selskapet ut med en sum som tilsvarer rundt 690 millioner norske kroner.

– Monsantos handlinger viser klart at de ikke bryr seg om hvorvidt Roundup fører til kreft. I stedet har de manipulert opinionen og undergravet enhver som kommer med reelle og legitime bekymringer om Roundup, sier Hardemans advokater i en uttalelse. De jublet og klemte sin klient da juryens konklusjon ble lest opp og er fornøyde med at en enstemmig jury ga Hardeman medhold.

Publisert: 28.03.19 kl. 01:01