Tysk avis: Mistenkte var i kontakt med sikkerhetstjenesten

Mannen (43) som er mistenkt for å ha drept ni mennesker i byen Hanau skal ha tatt kontakt med den tyske sikkerhetstjenesten for 15 år siden, ifølge Die Welt. Og, så sent som november i fjor skal han ha levert et 19 sider langt dokument til riksadvokaten.

Ifølge den velrenommerte tyske avisen Die Welts kilder skal 43-åringen ha levert en anmeldelse til de tyske sikkerhetsmyndigheter for 15 år siden.

I det 24-sider lange manifestet han publiserte på nettet skal forfølgelse og frykt for overvåkning være et tilbakevendende motiv.

På nettsiden identifiserte han seg selv som Tobias Rathjen, et navn flere tyske medier, deriblant Bild, også har fått bekreftet fra politikilder

Ifølge Die Welt skal Rathjen allerede i 2002 og 2004 ha levert inn anmeldelser på «ulovlig overvåkning». Avisen skal ha fått bekreftet dette av en tidligere bekjent av den antatte angriperen.

Det var sent onsdag kveld norsk tid at til sammen ni personer ble skutt og drept da gjerningsmannen gikk inn på to vannpipe-barer i den tyske byen Hanau og begynte å skyte rundt seg.

– Ble han undervurdert

Senere ble også den antatte gjerningsmannen og hans 72 år gamle mor funnet døde da politiets spesialstyrker aksjonerte mot adressen der de bodde.

Nå er spørsmålet om sikkerhetsmyndighetene den gang for 15 år siden undervurderte den potensielle faren om lå i anmeldelsen fra Rathjen.

Riksadvokaten har overtatt ansvaret for etterforskningen, på grunn av sakens svært alvorlige natur. Man går ut fra et rasistisk, fremmedfiendtlig motiv.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere disse opplysningene overfor Welt på grunn av den pågående etterforskningen i saken.

Hadde våpenlisens

Men de tyske sikkerhetsmyndighetene skal ha hatt flere muligheter til å stoppe mannen.

Die Welt skriver at de har lest et dokument på 19 sider som han skal ha sendt til den tyske riksadvokaten så sent som i november i fjor.

Innholdet i dette dokumentet skal i store trekk være identisk med manifestet han publiserte torsdag. Det er fremdeles uklart om brevet faktisk nådde riksadvokaten.

Rathjen. var medlem i et skytterlag og var i besittelse av tre pistoler som han hadde våpenlisens for.

Et spørsmål myndighetene nå må vurdere er om denne våpenlisensen var berettiget, sett i lys av disse nye opplysningene.

