DREPT: 21-åringen Grace Millane ble drept på backpackertur i New Zealand i desember 2018. Foto: Lucie Blackman Trust / PA Wire

Fikk livstidsdom for Tinder-drap

27-åringen som for ett år siden drepte backpackeren Grace Millane (21) i New Zealand, er dømt til fengsel på livstid med minimum soningstid på 17 år.

Nå nettopp

Det skriver BBC torsdag. Dommen er blant de lengste i New Zealands historie, ifølge TV-kanalen.

Britiske Grace Millane (21) var på tur som backpacker i New Zealand, og traff 27-åringen via datingappen Tinder. Etter å ha tilbrakt flere timer sammen på bar ble hun med ham tilbake til hotellrommet, natt til 1. desember 2018. Millane ble funnet død i fjellområdet Waitakere Ranges utenfor Auckland over en uke senere.

Under rettssaken hevdet 27-åringen at Millane døde ved et uhell under sex, og at kvelningen var en del av en handling som skulle øke den seksuelle nytelsen. Retten hevdet imidlertid at kvelningen var et resultat av en kaldblodig handling, og at mannen gjorde kalkulerte handlinger for å skjule alle spor på rommet.

Etter at Millane døde, pakket 27-åringen henne i en koffert, som han så gravde ned i fjellområdet der hun ble funnet. Undersøkelser av mannens PC har også vist at han søkte på pornografisk materiale like etter å ha drept Millane.

I retten ble det vist overvåkningsbilder av at 27-åringen kjøpte koffert, spade og rengjøringsprodukter. Det ble også vist bilder av at 27-åringen fraktet kofferten han skal ha fraktet Millane i.

Millanes mor, som deltok i retten torsdag via videosamtale, henvendte seg direkte til 27-åringen da hun fortalte at tapet av datteren hadde «gjort henne deprimert, suicidal og engstelig», skriver The Guardian. Her skal også 27-åringen for første gang under straffeprosessen ha vist synlige følelser, ifølge avisen.

Publisert: 20.02.20 kl. 23:43

